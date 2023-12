Antonella Clerici, brutto incidente in diretta: l’ha colpita in pieno volto | Momenti di terrore

Un brutto incidente in diretta quello accaduto ad Antonella Clarici, il colpo in faccia ha lasciato il segno.

Antonella Clerici è stata vittima di un episodio agghiacciante avvenuto proprio durante la diretta. Sebbene sembri impossibile che certe cose possano accadere proprio in uno studio televisivo, è successo davvero.

Attorno a lei c’erano molte persone a partire dal pubblico, passando per i fonici, i registi, la produzione e tutti gli assistenti di studio. Eppure, nessuno ha potuto evitare che la Clerici venisse colpita in faccia improvvisamente.

Ancora il pubblico non riesce a spiegarsi come nessuno si sia accorto di ciò che sarebbe accaduto poco dopo. L’episodio è stato a dir poco sgradevole e la conduttrice si è spaventata moltissimo.

Effettivamente, l’impatto con il suo viso è stato molto brusco: per fortuna, non si è fatta troppo male. Ecco cosa è successo alla conduttrice tv, ancora sotto shock.

Lo spiacevole episodio in diretta

Un colpo in faccia, poi il gelo in studio. Tra il pubblico si sente chi urla “Ma chi sei?”, poi scoppia un boato. Impossibile non rimanere sorpresi davanti a un episodio simile, che senza dubbio si sarebbe potuto evitare. Con qualche controllo in più, infatti, la Clerici non sarebbe stata colpita in viso e avrebbe potuto portare a termine la puntata.

Per capire cosa è accaduto, bisogna fare un passo indietro. Durante una puntata del programma Il Ristorante, Antonella Clerici è stata colpita da una torta in faccia. Non si è trattato di uno sketch comico o di qualcosa di programmato, anzi: la conduttrice è stata colta di sorpresa da una donna che, dopo essersi alzata, le ha sferrato un violento colpo.

Torta in faccia ad Antonella Clerici

Correva l’anno 2004, ma quell’episodio ha fatto la storia della televisione italiana perché, anche con la torta in faccia, la Clerici è riuscita a rimanere professionale portando avanti la puntata. Indubbiamente si è spaventata quando la donna l’ha colpita, ma ha cercato di smorzare l’imbarazzo in studio urlando “Sono come Pippo Baudo!”, che era stato colto di sorpresa negli anni ‘90 mentre conduceva la trasmissione Gran Premio su Rai1.

Solo tempo dopo si scoprì che a lanciare la torta in faccia era la moglie di Edoardo Vianello, che aveva organizzato tutto con la complicità del suo avvocato. La donna voleva vendicarsi dell’atteggiamento ingiusto che il marito aveva subito dalla produzione. Vianello non sapeva niente del piano architettato dalla moglie, né tantomeno la Clerici e la sua troupe televisiva.