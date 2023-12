“Sporco e viscido”, parte la tranvata a Uomini e Donne: per lui parole d’odio | Eppure continua a…

Uno dei corteggiatori di Uomini e Donne sembra proprio aver ricevuto diverse tranvate, ma l’ultima è bestiale.

I protagonisti di Uomini e Donne continuano a intrattenere il pubblico a casa con la nascita di nuovi amori e rapporti turbolenti che si concludono. L’ultimo è stato quello tra Alessio e Claudia: sebbene i due fossero legati da una forte passione, alla fine hanno deciso di lasciarsi e non sono bastati i confronti a centro studio per farli riappacificare.

La grande novità di questa stagione è Ida Platano sul trono: per la prima volta nella storia del dating show di Maria De Filippi, una dama del parterre over si è potuta sedere sull’ambita sedia rossa.

Se una volta il trono classico era il più seguito, oggi le cose sembrano essere cambiate, perché i protagonisti dell’over creano dinamiche molto interessanti e sono sempre più disinvolti nel raccontare le loro frequentazioni. E a proposito di appuntamenti, la ricostruzione di un cavaliere gli è costata cara e in studio si è alzato un polverone.

Fin da subito si è dimostrato un uomo diretto e senza tabu, ma il suo comportamento negli ultimi giorni sta dando fastidio anche alle dame in studio. Stiamo parlando di Silvio, l’ex corteggiatore di Gemma, che da mesi ormai è alla ricerca della donna perfetta.

UeD, ecco chi è finito nel mirino

Silvio è solito esporsi e raccontare senza filtri i suoi appuntamenti, scavando nel suo istinto più primordiale. Spesso in studio ammette di aver fatto “petting soft” con delle dame, che talvolta smentiscono le sue parole. Se fino a pochi giorni fa si frequentava con Gabriella, oggi Silvio ha già cambiato dama.

Ha fatto ingresso in studio Sabrina, una bellissima donna di mezza età che ha subito catturato l’attenzione di Silvio. Stregato dalla sua bellezza e dalle gambe lunghe, il cavaliere l’ha subito portata a cena e ha scelto per lei i vestiti da indossare in puntata.

Silvio travolto dalle critiche

In molti giudicano Silvio troppo passionale e diretto, ed è per questo che è scoppiato un polverone. Il cavaliere è stato accusato di essere “sporco e viscido” come un “uomo di Neanderthal”. Accuse pensati, che sicuramente hanno colpito nel profondo Silvio.

A scriverle sono stati alcuni utenti del web che non tollerano il suo modo di approcciare alle signore. Nonostanti molti utenti lo critichino, per il momento in studio non gli è stato fatto notare, anzi, Silvio è uno dei cavalieri preferiti del parterre del parterre.