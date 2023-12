Amici, “Il cuore a pezzi”: situazione drammatica durante la competizione | Difficile continuare se…

Una situazione davvero drammatica ha visto coinvolto uno dei talenti di Amici, con il cuore a pezzi non è facile proseguire.

Il talent show di Maria De Filippi ha l’obiettivo di far brillare aspiranti ballerini e cantanti, con la promessa di offrirgli una carriera. Basta pensare a diversi volti che, usciti da Amici, hanno scalato le classifiche nazionali: parliamo di Elodie, Annalisa, Emma, Alessandra Amoroso e molti altri cantanti. O i ballerini come Anbeta Toromani, Carola Puddu, Giuseppe Giofrè. Insomma, l’esperienza di Amici è totalizzante e regala moltissime emozioni, perché o giovani ragazzi convivono in casetta, stringendo amicizie che durano per tutta la vita.

Eppure, non per tutti l’esperienza nel talent di Maria è stata del tutto positiva. Purtroppo, uno di loro ha vissuto una situazione davvero difficile, che l’ha messo a tappeto sia dal punto di vista emotivo che fisico.

A tutti sembrava che l’edizione e il suo percorso nella scuola stesse procedendo per il meglio, ma basta ascoltare le sue ultime dichiarazioni per capire che non è questa la realtà dei fatti.

Questa edizione di Amici è piena di talenti sia nel canto che nel ballo e più si avvicina il serale, più si alza la qualità delle performance. Nell’ultima puntata Holy Francisco – alunno di Anna Pettinelli – ha dovuto abbandonare il talent, tra le lacrime e il dispiacere dei compagni di viaggio.

Periodo buio per un ballerino di Amici

Per quanto riguarda i ballerini, un infortunio durante la gara è forse una delle cose peggiori che possa capitare. A lui è successo, ma ha trovato la forza di andare avanti e rientrare nella scuola più preparato di prima. Poi, il crollo emotivo, che ha minacciato la buona riuscita delle sue performance. È stato brutto vedere un talento minacciato da quella tremenda sofferenza, soprattutto perché il fatto è successo proprio durante la competizione.

Insomma, non è stato un percorso facile quello di Mattia Zenzola, il celebre ballerino di danza latina americana e allievo di Todaro, che ha alzato la coppa durante la scorsa edizione. Prima di entrare in casetta, aveva dichiarato di volersi concentrare unicamente sul suo percorso di crescita, senza cedere all’amore. Nonostante le buone intenzioni, qualcosa è andato storto.

Il percorso verso la vittoria di Mattia Zenzola

Mattia Zenzola, infatti, ha avuto un intenso flirt con la ballerina Maddalena. I due sembravano affiatatissimi e, inevitabilmente, il loro sentimento li distraeva dall’obiettivo principale: vincere il programma e assicurarsi una carriera brillante nel mondo della danza.

Dopo vari tira e molla, Maddalena ha deciso di mettere un punto alla loro relazione: “Mattia è finita. Non ti amo”, gli ha detto. Intuile dire quanto il ballerino ci sia rimasto male, ma – nonostante avesse il cuore a pezzi – ha mostrato maturità nell’affrontare la rottura. Sembrava difficile se non impossibile continuare se non avesse tirato fuori una grande forza, che poi ha dimostrato di avere, tantoché ha vinto l’edizione del talent.