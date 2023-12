“Ritornare a fare la porno diva”, ma cosa sta succedendo a Eva Henger? Non la riconoscono più

Ha fatto scandalo l’ultima uscita di Eva Henger sui social, nessuno se lo sarebbe mai aspettato e piovono critiche pesanti: cosa sta facendo?

Un personaggio controverso, quello di Eva Henger, che ora più che mai sta facendo parlare di sé. Il passato da pornodiva di Eva è noto ai più ma dopo alcuni anni passati sulla cresta dell’onda la donna ha deciso di ritarsi per dedicarsi al piccolo schermo.

In effetti, la Henger da un po’ di tempo a questa parte si sta dedicando alla televisione partecipando a diversi programmi come L’Isola dei Famosi, La Fattoria o Paperissima Sprint. Insomma, dopo essere diventata la diva del porno Eva ha deciso di prendere un’altra strada e concentrarsi sull’intrattenimento generalista.

Non è raro vederla nei salotti tv in qualità di opinionista, ancora bellissima ma consapevole della sua rinnovata carriera. Non solo: Eva Henger è una grande protagonista anche dei social e di Instagram luogo in cui raccoglie il plauso di tanti ammiratori.

Proprio sui social una particolare mossa di Eva Henger sta facendo discutere tanto è che diversi utenti hanno espresso la loro. Che succede alla pornodiva? Potrebbe ritornare ai fasti di un tempo? Sul web la prendono malissimo.

Eva Henger: tra vita privata e lavoro

Un ritorno per Eva Henger al porno sarebbe davvero scioccante soprattutto perché l’attrice ungherese è lontana dalle scene hard da tantissimi anni. La Henger negli anni ’90 era diventata una vera e propria diva del settore grazie al suo lavoro con Rocco Siffredi ma soprattutto per la collaborazione con il regista e produttore del porno RIccardo Schicchi divenuto anche suo marito.

In seguito alla sua morte le cose sono cambiate per Eva e allontanatasi dal porno aveva concentrato le sue attenzioni su un altro tipo di spettacolo. Sui social si mostra irriconoscibile e in tanti tuonano di non riconoscerla più. Un presagio del suo probabile comeback nel mondo del porno?

La verità: il volto cambiato di Eva Henger

In verità, uno degli ultimi post pubblicati dalla donna mostra Eva Henger in vesti sicuramente hard e molto sexy. Tuttavia, appare evidente agli occhi di tutti che la showgirl sia visibilmente cambiata in viso: sembra giovanissima. Che sia merito solo dei filtri Instagram o c’è anche lo zampino del chirugo? Per gli utenti del web, la Henger è troppo tirata da non sembrare per niente naturale.

Su Instagram i commenti sono feroci: non riconoscono più Eva Henger o meglio non capiscono come la donna possa essere così levigata all’età di 50 anni. Abituata da sempre al giudizio, Eva non si esprime: è quello che è e rimane comunque bellissimo. Ai leoni da tastiera lasciamo il resto.