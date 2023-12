Romina Power, tacchi a spillo e vestito scollato: nessuno la vedeva così da anni | In studio impazziscono

Romina Power si è presentata in trasmissione con tacchi a spillo e scollatura mozzafiato, di una bellezza rara.

La cantante è sempre stata un’icona di stile, ma da anni non la vedevamo vestita in questo modo: si è presentata con i tacchi a spillo e un vestito lungo di colore blu che lascia intravedere il decolleté stregando il pubblico in sala e a casa.

È innegabile la bellezza della Power: fin da quando era giovane il suo sguardo ha conquistato milioni di italiani e, nonostante il tempo che passa, il suo fascino continua ad avere un ascendente importante.

Questa volta, però, si è davvero superata, perché negli ultimi anni l’abbiamo vista in vesti completamente diverse. Recentemente è apparsa in televisione per l’ultima serata di Boomerissima, il programma condotto da Alessia Marcuzzi.

La conduttrice ha salutato il suo pubblico con Romina Power, che è stata l’ospite d’eccezione. In occasione della finale, la cantante ha intonato un medley che ha rispolverato i ricordi di milioni di italiani. Anche in questo caso, la cantante ha indossato un lungo e morbido abito rosa. Ecco perché vederla in vestiti succinti ha lasciato tutti senza parole.

Il nuovo look di Romina Power

Da tempo, ormai, siamo abituati a vedere Romina Power in abiti molto morbidi e colorati. Forse non tutti sanno che ci sono dei motivi dietro questa scelta di stile: il primo è un problema al ginocchio che la costringe ad indossare scarpe basse e comode. Le tuniche, invece, rispecchiano la sua filosofia di vita Buddhista.

Dietro lo stile di Romina Power ci sono delle scelte di vita ben precise e, nonostante non indossi da anni abiti aderenti, è riuscita a creare uno stile unico che molte signore le invidiano e cercano di imitare, magari cercando un caftano simile al suo.

Addio abiti lunghi e ciabatte

C’è stata un’apparizione tv nella quale Romina ha colto tutti di sorpresa, presentandosi con uno stile decisamente diverso dal solito. La donna, infatti, ha indossato un bellissimo abito blu, caratterizzato da una profonda scollatura. Capelli sciolti lungo la schiena e scarpe con il tacco mozzafiato.

Inutile dire quanto la sua bellezza abbia stregato il pubblico. La Power ha condiviso su Instagram il video della sua apparizione televisiva, raccogliendo moltissimi complimenti. All’epoca la cantante aveva partecipato alla trasmissione Fantastico 2, cantando Acqua di Mare. Correva l’anno 1981, ma nel corso del tempo il suo fascino e la sua bellezza sono rimasti immutati.