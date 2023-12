Amici: “Arriva la squalifica…”, quello che ha detto è troppo grave | La tranvata è pesante

Arriva la squalifica per uno dei giovani talenti di Amici, quello che ha detto è troppo grave e il Professore non perdona, che tranvata.

Ad Amici non c’è mai pace: gli scontri tra allievi e professori non mancano mai e ogni volta il pubblico si divide tra chi supporta l’una o l’altra “fazione”.

Certamente il talent show deve parte del suo successo anche a queste dinamiche particolari che tengono incollati gli spettatori. I giovani, talentuosi ma ancora inesperti, devono mettersi alla prova anche sul campo delle relazioni, non solo del canto e della danza.

L’ambiente di Amici non è semplice: c’è molta competizione e la giovane età dei partecipanti non aiuta. Ragazzi e ragazze ce la mettono tutta per trionfare e assicurarsi un po’ di gloria.

Di recente c’è stato un episodio che ha scosso profondamente il pubblico, tanto che si parla di squalifica di uno dei giovani concorrenti. Il timore è più che reale.

Altro che Amici

La trasmissione di Maria De Filippi non manca di regalare al pubblico momenti di alta tensione, tra eliminazioni ma soprattutto discussioni, sia tra i docenti, che tra gli allievi, che tra le due parti. Altro che Amici verrebbe da dire, visto che spesso si contestano le opinioni e le decisioni dei professori anche in modo piuttosto colorito.

Uno degli ultimi episodi, in particolare, ha sollevato molti dubbi sul destino di uno degli allievi, già da diverse puntate accusato di essersi spinto troppo oltre e di non avere rispetto per gli insegnanti. Reazione esagerata o commisurata ai comportamenti dei professori? Ecco che cosa è accaduto e le conseguenze che potrebbero emergere.

Scontro di fuoco

L’ultimo “scontro” ad Amici è stato quello tra Holy Francisco, nella squadra di Anna Pettinelli, e Rudy Zerbi. Già da qualche puntata si respirava tensione tra i due, e alla fine è esploso tutto con una dichiarazione del giovane: Holy ha dato del “mitomane” a Zerbi, a quanto pare però senza nemmeno conoscere il significato della parola. Il web non ha tardato a reagire all’affermazione del giovane, e secondo qualcuno potrebbe addirittura arrivare la squalifica.

Allievo e professore non si sono ancora chiariti e intanto gli utenti prendono le difese di Zerbi, o perlomeno la maggior parte di essi. C’è chi attacca Holy dandogli del maleducato e considerando le parole contro il Professore come un’offesa imperdonabile, ma c’è anche chi, pur riconoscendo lo sbaglio, ritiene che Zerbi stia tartassando il ragazzo, addirittura umiliandolo. Davvero c’è la possibilità che Holy venga mandato fuori dal programma? Bisognerà capire come evolveranno le prossime puntate.