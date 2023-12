Uomini e Donne, proprio lui è stato sgamato: “Maria devi cacciarlo!” | Salta la copertura, che imbarazzo

A Uomini e Donne ormai alcuni giochetti sono venuti alla luce e si chiede a Maria De Filippi di prendere in mano la situazione.

Al centro studio di Uomini e Donne ogni giorno assistiamo all’evolversi o allo spegnersi di storie d’amore. Negli ultimi giorni la coppia più chiacchierata è quella formata da Marco Antonio ed Emanuela.

Se all’inizio le cose tra i due sembravano procedere a gonfie vele, ora tutto è cambiato. Emanuela ha ammesso di essere più indietro rispetto a lui nei sentimenti, così Marco Antonio ha deciso di toglierle l’esclusiva e conoscere altre donne.

Tra queste, la bella Roberta Di Padua, con cui è anche uscito a cena. Inutile dire che in studio si è scatenato il panico ed Emanuela ci è rimasta molto male. La loro coppia ha catturato l’attenzione del pubblico perché, sebbene sembrassero affiatati, tutto sta andando in frantumi.

Non resta che attendere le prossime puntate per capire se il comportamento di Marco Antonio è una ripicca o corrisponde a verità. Oltre a loro, ci sono altri due protagonisti del trono over che continuano a far parlare di sé.

Uomini e Donne, gli utenti chiedono la sua eliminazione

Ci riferiamo a Claudia e Alessio: dopo una conoscenza durata mesi e piena di litigi e momenti di passione, i due hanno deciso proprio nelle ultime puntate di interrompere la conoscenza. O meglio, è stato Alessio a prendere questa decisione perché sente di non potersi fidare della sua dama.

Allo stesso momento però, il cavaliere non è predisposto a conoscere altre donne, perché ritiene che sarebbe ancora precoce aprire il suo cuore ad altre donne. Se sui social c’è chi crede alle sue parole, c’è anche chi pensa a un complotto e chiedere a Maria De Filippi di cacciarlo dallo studio.

Alessio nel mirino del web

Uomini e Donne è un dating show creato per conoscere nuove persone, innamorarsi e uscire da coppia. Se nel parterre non c’è nessuno che interessa la dama o il cavaliere, quest’ultimo/a deve abbandonare lo studio. Non avrebbe senso scaldare la sedia e togliere il posto a qualcun altro intenzionato ad uscire con un personaggio del parterre. Eppure, questo non accade sempre, per varie dinamiche che si innescano tra i protagonisti.

Alessio negli ultimi giorni è finito al centro del ciclone proprio perché ha deciso di chiudere con Claudia e restare in studio, pur ammettendo di non essere pronto ad avviare nuove conoscenze. In tanti sul web sostengono che stia fingendo e la sua sia una scusa per continuare a rimanere nel programma e trarne visibilità. “Maria devi cacciarlo, ormai si è capito il suo gioco” è solo uno dei tanti commenti che gli utenti lasciano sotto i video di Uomini e Donne. “Solo scuse per rimanere seduto su quella sedia”, scrive un altro utente, alimentando il dubbio. Non resta che attendere e scoprire come si comporterà nelle prossime puntate: solo il tempo potrà svelarci quali sono le sue vere intenzioni.