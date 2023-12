“Non si sono mai lasciati…”, trapela indiscrezione bomba su Giorgia Meloni e Giambruno | Tutta una farsa, lui abita…

È venuta allo scoperto l’indiscrezione sulla reale fine della relazione tra la premier Giorgia Meloni e Giambruno, non si sono mai lasciati.

La relazione tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno si è conclusa ormai da diverse settimane ma ancora adesso sta lasciando strascichi nel mondo della politica ma anche del gossip. Dopo il servizio bomba di Striscia la Notizia che ha immortalato Giambruno in atteggiamenti ambigui e spavaldi nel dietro le quinte di “Diario del giorno”, programma che ha condotto su Rete 4.

Dopo la pubblicazione di questo materiale sensibile si è sollevata un’onda mediatica di sdegno e clamore senza precedenti: in tanti hanno rimproverato al giornalista di aver abusato del suo potere al lavoro e di aver fatto delle avances alle sue colleghe nonostante avesse una storia duratura con la Meloni.

A seguito dei video rilasciati da Striscia, Andrea Giambruno non solo solo non ha più condotto “Diario del giorno” ma ha visto la sua famiglia sgretolarsi. Lasciato da Giorgia e cacciato di casa ora il giornalista è costretto a ricominciare. Nel gioco delle parti, molti hanno dimostrato solidarietà alla Meloni in quanto donna tradita oltre che stima per la sua presa di posizione.

Unanime, invece, il giudizio negativo nei confronti di Giambruno che dopo una forte esposizione mediatica ha deciso di ritirarsi a vita privata e centellinare le sue apparizioni. Tuttavia, sebbene la questione si sia un po’ sgonfiata, c’è chi ha una teoria ben precisa sulla relazione tra la Meloni e il giornalista Mediaset. Secondo alcune fonti i due, in verità, non si sarebbero mai lasciati ma questo allontanamento sarebbe tutto una farsa.

Le immagini di Chi su Andrea Giambruno

Al di là queste illazioni ciò che è certo è che Andrea Giambruno si è ormai trasferito lontano dalla sua storica compagna e da sua figlia e lontano anche dai riflettori. Comunque i paparazzi non hanno fatto fatica a rintracciarlo e proprio i giornalisti di Chi, diretto da Signorini, hanno fotografato l’ex conduttore dello show di punta di Rete 4 in compagnia della figlia avuta con Giorgia e della sua tata si accinge a fare la spesa. Un quadro di semplicità che sembra ben lontano dai fasti di un tempo: insomma, che Giambruno sia alla ricerca di una vita normale? Molto probabilmente! Dopo il caos che lo ha investito settimane fa è bene che agisca in maniera più discreta anche per rispetto di colei che è stata per anni la sua compagna.

Stando al messaggio di rottura pubblicato proprio dalla Meloni a pochi giorni dalle immagini di Striscia, si evince che i due si sono lasciati in maniera abbastanza civile. Sembra quasi che ancora adesso la Meloni e Giambruno possano essere collegati da un filo invisibile che va oltre la presenza della figlia. E’ il pensiero, tra l’altro, di molto utenti che vedendo il servizio di Chi dedicato al giornalista, hanno affermato quasi certi che la rottura tra i due sia stata solo una sceneggiata messa in atto per mantenere le apparenza: in realtà la Meloni ed Andrea sarebbero ancora una coppia. C’è, però, qualcuno che è pronto a smentire questa assurda teoria…

La smentita su web

Sulla pagina Instagram di Chi si è poi scatenata una vera e proprio discussione sulla natura delle immagini pubblicate dal mettimale e su quanto possa essere reale l’addio tra Giorgia e Andrea. Infatti, alla teoria un po’ complottista secondo la quale i due starebbero ancora insieme, un utente ha prontamente replicato confessando di essere pienamente convinto che Giambruno e la Meloni si siano lasciati. Andrea, infatti, secondo quanto dice l’uomo sul web, Giambruno è andato a vivere proprio nel suo quartiere, solo soletto.

Quindi, proprio con i suoi occhi ha avuto di modo assistere alla nuova vita da padre single essendo Giambruno un nuovo membro della sua zona. Sul web si è scatenata così una specie di faida tra chi crede che la rottura sia autentica e chi, invece, ritiene che la Presidente il giornalista stiano soltanto temporeggiando per far calmare le acque. Secondo queste teorie, prima o poi i due usciranno allo scoperto per dichiarare la loro rinnovata unione. Intanto, però, i fatti dicono che ormai Giorgia Meloni e Andrea Giambruno sono due genitori separati.