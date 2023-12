Ilary Blasi, l’arrabbiatissimo ex fidanzato Sean Brocca sbrocca | “Con Totti per…”

Si riapre il dibattito su Ilary Blasi e Francesco Totti dopo l’uscita su Netflix del documentario Unica, ma cos’ha detto l’ex della Blasi?

Nel mondo dello spettacolo si va a periodi, mettendo in rilievo determinati personaggi pubblici in base alle loro ultime indiscrezioni. Il 2022 è stato l’anno di Ilary Blasi e Francesco Totti, segnato dall’annuncio della loro separazione. La coppia si era sposata a giugno 2005 e dopo tre figli e 17 anni di matrimonio, hanno deciso di lasciarsi definitivamente.

L’argomento ha fatto scalpore e per molto tempo si è continuato a parlare di Ilary e Francesco, di chi avesse ragione e chi torto e chi sarebbero andati determinati valori piuttosto che altri. Il loro momento sembrava essere finito, fino a quando, pochi giorni fa, il tema Blasi-Totti è tornato in auge più prepotente che mai.

Questo perché sulla piattaforma streaming di Netflix, lo scorso 24 novembre, è uscito il documentario intitolato Unica. Questa produzione vede Ilary come narratrice che svela tutti i retroscena della sua vita con Totti, confessando il motivo finale per il quale hanno deciso di separarsi.

Nel documentario vegono toccati diversi punti della vita privata di Ilary che, senza troppi giri di parole, si è messa a nudo davanti al suo pubblico. Tuttavia, ci sono state alcune indiscrezioni in merito a delle possibili verità taciute dalla Blasi. Un suo ex fidanzato, Sean Brocca, ha voluto esporre il suo punto di vista riguardante la situazione Blasi-Totti, la loro relazione e la loro fine.

Le confessioni dell’ex di Ilary Blasi

Sean Brocca è stato l’ultimo fidanzato di Ilary prima che iniziasse a frequentare Totti. Brocca è un modello e amico stretto di Fabrizio Corona, al quale ha rivelato piccoli ma significativi dettagli della relazione tra la Blasi e Francesco. Sean ha confessato che nelle ultime due settimane di convivenza, Ilary si messaggiava con Totti.

Brocca ha affermato di non essere stato un fidanzato molto premuroso, ma ha sottolineato come la giovane Ilary fosse: “…troppo sbarazzina”. Quando la Blasi l’ha lasciato, Sean si è reso conto che non poteva fare nulla in confronto alle numerose dichiarazioni d’amore che la ragazza stava ricevendo da parte del Pupone.

Ecco perché si sono sposati

Brocca ha anche insinuato che la Blasi avrebbe deciso di sposare Francesco soltanto per comodità, per sfruttare il nome di lui e fare carriera. Sean ha dichiarato che l’uomo ha sposato Ilary per vero amore , mentre la donna avrebbe sposato Totti per convenienza. Sean Brocca, infine, ha scoccato una frecciatina dritta all’orgoglio di Ilary.

L’ex ha, infatti, affermato: “Lei era una delle tante senza talento e la sua carriera sarebbe finita con Passaparola”, alludendo al fatto che senza Totti la Blasi non avrebbe fatto carriera. Inoltre, Brocca ha affermato che Ilary Blasi sapeva dei tradimenti del marito, ma che lo aveva: “…accettato per 20 anni perché le conveniva”.