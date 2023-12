Federica Pellegrini sta nascendo la prima figlia, parto imminente | Ben arrivata M…

Ci siamo, Federica Pellegrini sta per mettere al mondo la sua prima figlia, una gioia immensa per lei e Matteo.

Federica Pellegrini, l’indiscussa regina italiana del nuoto, sta per tuffarsi in una delle avventure più affascinanti e significative della sua vita: diventare madre. Con la nascita della sua primogenita ormai imminente, la campionessa olimpica sta vivendo un momento di attesa ricco di tenerezza insieme al marito Matteo Giunta, condividendo questa dolce attesa con il mondo attraverso i suoi canali social, in particolare su Instagram.

La recente condivisione di storie su Instagram ha regalato ai fan uno sguardo intimo nel mondo personale di Federica e Matteo, ritraendo il futuro papà con una tutina rosa e vari prodotti dedicati alla cura e alla bellezza per le future mamme.

Questo gesto ha suscitato stupore e dolcezza tra i followers della coppia poiché ha mostra un lato diverso dei due protagonisti del nuoto: quello più amorevole della loro relazione in attesa dell’arrivo della piccola.

Le immagini di Matteo Giunta con la tutina rosa e gli accessori per la cura della futura mamma offrono uno scorcio emozionante delle preparazioni della coppia per l’arrivo della nuova vita. Questi dettagli condivisi sui social svelano il profondo legame che unisce Federica e Matteo in questo momento così speciale. Si tratta di una connessione che va oltre il mondo degli allenamenti e delle competizioni, evidenziando la loro complicità nella gioia di diventare genitori. L’attesa sta per finire, la Pellegrini è pronta: sarà mamma a brevissimo.

Dopo gli ori arriva il traguardo più grande

Non è solo l’attesa di una nuova vita, ma è un periodo denso di amore, affetto e preparativi premurosi. Federica, che ha dimostrato la sua forza e determinazione nelle piscine di tutto il mondo, ora si mette a nudo e fa vedere ai fan la gioia di un viaggio verso la maternità, giunta praticamente agli sgoccioli.

La condivisione di questi momenti dolci e personali su Instagram aggiunge un tocco umano alla figura pubblica di Federica Pellegrini. Mentre il mondo la conosce come una delle nuotatrici più vincenti di tutti i tempi, queste storie offrono uno sguardo più ravvicinato alla sua vita privata, facendo percepire a tutti la sua emozione e la sua gioia nel diventare madre.

Probabili nomi per la piccola campionessa

In tanti si chiedono quale sarà il nome prescelto per la piccola ma non c’è ancora nulla di certo. D’altronde, la Pellegrini ha deciso di dire al mondo di essere incinta solo dopo un po’ di tempo così da riuscire a godere in tranquillità dei primi momenti della gravidanza, solo in famiglia. Tuttavia, ci sono già delle congetture sui nomi più papabili almeno da parte dei loro seguaci più accaniti.

C’è chi è certo che la bambina avrà un nome che inizia con la lettera M, in quanto in un post dedica al marito Matteo, Federica ha parlato di “una Meringa in arrivo”: la M come si nota è maiuscola. Che sia un indizio vero e proprio? Le storie e post su Instagram sono un modo per coinvolgere i fan e farli sentire parte di questo percorso unico e affettuoso, dimostrando che l’attesa della nuova vita è, per Federica e Matteo, veramente “Amore Puro”.