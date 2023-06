News Ilary Blasi: dopo Totti, adesso ha perso anche lui | Un periodo difficile Di Didi Kera - 6

La conduttrice e showgirl sta vivendo un periodo difficile e perfino la sua unica certezza è andata in fumo.

Ilary Blasi è una delle conduttrici e showgirl più apprezzate e seguite delle reti Mediaset. Lo scorso 19 giugno si è conclusa l’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi vedendo come vincitore lo speaker radiofonico Marco Mazzoli.

Dopo un anno passato a tribolare con il suo ex marito Francesco Totti, tra legali ed avvocati, Ilary ha potuto ritrovare la sua quotidianità televisiva proprio grazie alla conduzione del reality show più tosto di Canale5. L’ex letterina, per questa avventura, è stata accompagnata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi e dall’inviato Alvin.

Tuttavia, anche durante il corso dell’appena trascorsa Isola dei Famosi, si vociferava di un possibile addio della Blasi nelle future edizioni del reality. Pare proprio che questa edizione non sia piaciuta agli italiani e, soprattutto, a Pier Silvio Berlusconi. Quest’ultimo, infatti, non è stato per nulla soddisfatto degli ascolti, dei costi del programma ed anche della conduzione di Ilary.

Dunque, per la Blasi quest’ultimo periodo non è affatto facile da gestire e sopportare: prima la separazione dal marito Totti e adesso la delusione nel campo professionale. La dichiarazione rilasciata da Ilary ha messo in allerta tutti i suoi fan sulle sorti incerte del suo futuro lavorativo.

Le parole di Ilary Blasi

Poco tempo fa, la conduttrice ha rilasciato un’intervista alla rivista Tv, Sorrisi e Canzoni in merito al suo futuro come timoniera dell’Isola dei Famosi. Quando è stato chiesto alla Blasi se stesse pensando ad una quarta edizione del reality, la conduttrice ha risposto che per i prossimi due mesi non vuole avere pensieri, aggiungendo poi:

“Ha visto come cambiano velocemente le cose nella vita? Meglio non fare progetti”. Queste parole hanno suscitato più domande di prima e non è ancora chiaro se ci sarà ancora Ilary nella prossima edizione dell’Isola dei Famosi, oppure verrà sostituita.

Il futuro dell’Isola dei Famosi

Ilary Blasi ha deluso molto i dirigenti Mediaset con la sua ultima conduzione, apparendo persino annoiata durante la diretta del reality e, di conseguenza, non riuscendo a coinvolgere il pubblico. Infatti, da tempo si vocifera una sua possibile sostituzione.

Inoltre, alcuni rumors parlano addirittura di sospendere l’intero reality per sostituirlo con un altro già noto ma che non si vede in televisione da molto tempo. Stiamo parlando de La Talpa. Tuttavia, per il momento si tratta solo di ipotesi e per sapere la verità dobbiamo attendere le dovute conferme che i piani alti ci daranno nel prossimo futuro.