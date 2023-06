News Terremoto in Rai: saltano tutti i piani il palinsesto è distrutto | Cosa succederà a settembre Di Marina Drai - 10

La Rai è pronta ad apportare profonde modifiche al palinsesto dei propri canali, in particolare a quello di Rai Uno.

L’addio di Fabio Fazio è di certo l’evento più importante in Rai e se ne parlerà ancora per molto. Dopo tanti anni a Che tempo che fa, il conduttore ha lasciato il programma per divergenze con l’amministrazione e ha deciso di proseguire la sua carriera su Discovery+.

Parliamo di 42 anni di carriera negli studi Rai, una delle più longeve della televisione. Il suo addio ha sconvolto i telespettatori che ora dovranno dividersi tra le due emittenti per continuare a seguire sia Fazio che i programmi Rai su tutti e tre i canali.

Con lui se n’è andata anche Luciana Littizzetto, inseparabile compagna televisiva del conduttore. I due si ritroveranno su Discovery+ per regalare nuovi scambi al pubblico, composto da fan storici ma anche da nuovi curiosi che seguivano l’emittente da tempo.

Il prossimo autunno potrebbe rappresentare un enorme punto di svolta per la Rai, e a conferma di ciò ci saranno ulteriori stravolgimenti del palinsesto. Il futuro dell’emittente sembra essere incerto, viste le numerose polemiche e critiche che le scelte dell’amministrazione hanno fatto nascere tra il pubblico televisivo e sul web.

Le novità del palinsesto di Rai Uno

Visti gli ultimi, importanti cambiamenti, i telespettatori Rai si stanno chiedendo quali altre sorprese potrebbero aspettarli il prossimo autunno. Milly Carlucci, da parte sua, ha confermato li ritorno della nuova edizione di Ballando con le stelle, ma non ha parlato del cast di giudici e opinionisti.

Confermata anche l’ottava stagione de Il paradiso delle signore per la grande gioia dei fan della serie. Dopo la scoppiettante settima stagione, il grande magazzino di Milano è pronto a tornare e a raccontare le storie e gli amori di tutti i personaggi che gli girano attorno. La serie è prevista per il prossimo settembre-ottobre nel pomeriggio Rai.

La bomba su Serena Bortone

La vera, grande novità di Rai Uno riguarda Serena Bortone: le ultime notizie direttamente dai corridoi dell’emittente parlano della fine di Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Bortone. Dopo 3 anni di successi il programma chiuderà i battenti e la stessa conduttrice abbandonerà il primo canale.

I fan di Bortone, però, possono stare tranquilli: è molto probabile che la conduttrice approdi sul Tre per sostituire Massimo Gramellini e la sua trasmissione Le parole. Si tratta di un programma di approfondimento che occuperà la fascia prime time del sabato sera. Le voci sulla questione sembrano essere piuttosto sicure; in ogni caso, eventuali conferme dalla Rai dovrebbero arrivare a breve.