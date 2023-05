News Ilary Blasi, frecciatina palese contro l’ex marito: lo hanno notato tutti | FOTO Di Didi Kera - 8

La ben nota conduttrice televisiva ha lasciato un messaggio non tanto segreto per il suo ex marito. Scopriamo cos’è successo.

Ilary Blasi è una delle presentatrici della tv italiana più amate e seguite di sempre e dallo scorso 17 aprile è tornata in prima serata alla conduzione del reality show più duro di Mediaset, ovvero L’Isola dei Famosi.

Il 2022 è stato l’Annus horribilis per la Blasi, dal momento che è avvenuta la separazione del suo storico marito Francesco Totti. Un anno costellato da litigi, disaccordi, appuntamenti legali, decisioni definitive e spartizione dei beni. Pare che la coppia sia scoppiata a causa dei tradimenti reciproci, ma adesso entrambi hanno ritrovato l’amore.

Lei si è riaccompagnata ad un imprenditore tedesco di nome Bastian Muller che la rende ogni giorno sempre più felice e spensierata. Lui ha iniziato una nuova storia d’amore con la flower designer Noemi Bocchi grazie alla quale è riuscito a dimenticare la sua amatissima ex moglie.

La Blasi non solo è tornata più attiva che mai nel piccolo schermo, ma anche sui social ha ricominciato a pubblicare molte foto che la ritraggono in dolce compagnia. Uno scatto tra tutti, però, ha detestato non pochi dubbi tra i suoi followers.

L’ultima vacanza di Ilary Blasi

Per il ponte dello scorso 25 aprile, la conduttrice e l’imprenditore sono volati in Marocco, più precisamente a Marracash. Rientrati in Italia, Ilary ha continuato a postare le foto della vacanza e tra questa ce ne una che ha attirato l’attenzione più delle altre.

Lo scatto mostra una Ilary in costume nero seduta sul bordo di una meravigliosa piscina. Oltre a vedere quello che è mostrato, si deve anche carpire il messaggio nascosto che la Blasi ha voluto lanciare nei confronti dell’ex marito Totti.

Il messaggio criptico da Ilary per Totti

Questa foto, come tante altre, ha anche un secondo fine: oltre che mostrare i viaggi e le attività personali della conduttrice, ha lo scopo di mostrare a tutti (ed a Francesco in particolare) che Ilary è comunque felice e serena anche senza di lui, malgrado le faide legali continuino ancora.

Infatti, l’ex calciatore della Roma deve versare un assegno di mantenimento mensile a Ilary di 12.500 euro, mentre la Blasi deve farsi carico delle spese della villa all’Eur, rimasta a lei e ai figli. Cristian e Chanel possono vedere il padre quando vogliono, ma Isabel ha giorni e orari stabiliti. In ogni caso, però, la prole vive con Ilary Blasi.