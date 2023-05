Ilary Blasi derubata, confessione scioccante | Come e quando è successo

La ben nota conduttrice romana è stata vittima di un’inaspettata rapina. Scopriamo cos’è successo nel dettaglio.

Ilary Blasi è una delle presentatrici Mediaset più amate e seguite del momento. In questi ultimi periodi è stata nel mirino del gossip per via della recente separazione dal marito Francesco Totti. Dallo scorso 17 aprile è iniziata la nuova edizione del reality più tosto del piccolo schermo, ovvero L’Isola de Famosi.

Per questo motivo, la Blasi è nuovamente al centro di tutte le riviste di gossip ed è molto chiacchierata, commentando come sia perfettamente in forma per condurre L’Isola fino alla fine. Inoltre, vita lavorativa di successo a parte, Ilary è anche soddisfatta dal punto di vista affettivo, dal momento che ha trovato un nuovo compagno, ovvero l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Tuttavia, per la conduttrice romana è arrivato un nuovo grattacapo. Alla giornalista Selvaggia Lucarelli è stato segnalato un furto fatto a Ilary, ovvero le hanno rubato un orologio nella sua camera d’albergo: “In pratica la Blasi ha dichiarato che dalla sua camera è stato sottratto un orologio lasciato sopra il mobile del bagno mentre lei era a Cologno per girare L’Isola dei famosi…”.

Questo avviso dato alla Lucarelli ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e i commenti non sono mancati, dal momento che durante la separazione tra la Blasi e Totti si erano messi in discussione anche alcuni Rolex. Ma poco tempo dopo, l’ufficio stampa di Ilary ha chiarito la vicenda.

Ecco di chi era veramente quell’orologio

Selvaggia ha poi svelato che l’ufficio stampa ha precisato che l’orologio rubato non era di Ilary, ma di un suo collaboratore: “L’ufficio stampa mi dice che l’orologio era di un’assistente che dorme in camera da Ilary…”.

Dopo aver spiegato che la persona derubata non era la conduttrice dell’Isola dei Famosi, bensì un suo assistente, la Lucarelli, sempre tramite il suo canale Instagram, ha concluso la vicenda rivelando l’ultimo aggiornamento offerto dall’ufficio stampa della Blasi.

Com’è finita la storia della rapina

La compagna di Lorenzo Biagiarelli ha riportato l’informazione ai suoi followers: “L’ufficio stampa ha detto che è stato ritrovato nella valigia…”, per poi concludere con un commento/frecciatina/battuta: “NON HA STATO TOTTI…”.

Dunque, alla fine qualcuno è stato sì derubato, ma per fortuna la vittima non è stata Ilary Blasi e, soprattutto, l’oggetto rubato è stato poi ritrovato. Possiamo, quindi, tirare un sospiro di sollievo e sperare che non accada più nulla del genere. I falsi allarmi sono i peggiori.