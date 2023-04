Ilary Blasi e le critiche feroci: “Assenza di talento” | L’isola è un fiasco

Ilary Blasi è stata colpita da pesanti critiche già dalle prime puntate de L’isola dei famosi: ecco cos’hanno detto di lei.

Due puntate de L’isola dei famosi ed è già accaduto il finimondo. No, non tra i concorrenti, ma fuori: Ilary Blasi è stata stroncata da critiche molto feroci, e con lei l’intero programma. La showgirl aveva gli occhi di tutti puntati addosso già prima dell’inizio del reality per via del divorzio con Francesco Totti.

Nell’ultimo anno i due si sono resi protagonisti di situazioni spesso imbarazzanti, tra accuse reciproche di furti e frecciatine lanciate sui social. È stata proprio Ilary, in particolare, a usare Instagram per comunicare il suo astio non tanto nei confronti dell’ex marito, quanto più contro le indiscrezioni del web e le persone che pensava di reputare amiche.

Al momento i due hanno raggiunto un accordo sui figli e sul mantenimento: alla showgirl andrà la villa all’Eur e un assegno mensile di 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli. Una cifra astronomica ma che, secondo i legali di Totti, è un buon risultato rispetto a ciò che la conduttrice chiedeva inizialmente.

Il web si è diviso sulla questione tra chi accusa Ilary di aver preteso troppo e chi invece sta dalla sua parte, non perdonando il gesto di Totti di raccontare le loro questioni private in un’intervista. Secondo quanto riferito dall’ex calciatore sarebbe stata la donna ad allontanarsi e tradirlo già diversi anni fa.

L’isola dei famosi è stato massacrato

L’isola dei famosi è stato massacrato sin dalla prima puntata: il web, i giornali e i telespettatori hanno espresso il loro dissenso nei confronti di questa prima edizione. Ilary Blasi ha pure ricevuto un tapiro da Valerio Staffelli per via di una gaffe che sta ancora facendo discutere.

La conduttrice ha infatti confuso i “normotipo” con i “normodotati”, scatenando in un primo momento l’ilarità del pubblico e degli opinionisti in studio, ma venendo poi subissata di critiche, tanto da venire “attapirata”.

Ilary Blasi colpita dalle critiche

In uno dei suoi ultimi interventi a Il Corriere della Sera, Aldo Grasso ha criticato pesantemente il modo di condurre di Ilary Blasi e l’intero programma che ha definito “deprimente”. Il giornalista ha condiviso una lunga riflessioni sull’argomento, scagliandosi anche contro il pubblico a casa.

“Come fa un Paese a reagire, a sferzare il proprio pallore se si rispecchia in simili programmi? La forza si è trasformata in caciara (vero Ilary?), l’assenza di talento mette in scena solo fiacchezza e sbadigli. Non so se ce la faremo, temo di no” ha scritto. Secondo il giornalista, la showgirl dovrebbe darsi una regolata ed evitare di finire sempre in mezzo al gossip a causa dei suoi comportamenti un po’ sopra le righe.