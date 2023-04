Ilary Blasi: a serio rischio L’isola dei famosi, potrebbe saltare | Nuova rottura

Ilary Blasi protagonista di una nuova “rottura” che per un momento ha messo seriamente a rischio L’isola dei famosi.

Ormai ci siamo: L’isola dei famosi sta per cominciare e Ilary Blasi non sta più nella pelle. Ovviamente anche il pubblico è entusiasta del ritorno, sia del programma che della conduttrice, assente ormai da quasi un anno dalle scene. Le ultime sue apparizioni risalgono a quando aveva negato con forza l’esistenza di una crisi tra lei e Totti.

La crisi poi, come sappiamo bene, c’è stata e si è conclusa con la separazione. I due in verità sono ancora in tribunale per cercare un accordo, ma per il momento la situazione è molto difficile. Entrambi però hanno ritrovato l’amore: Totti con Noemi Bocchi e Blasi con Bastian Muller.

La showgirl si è detta pronta a rimettersi in gioco e a ricominciare con l’esperienza de L’isola dei famosi, reality che ormai conduce da diversi anni. Insieme a lei ritroveremo Alvin come inviato sull’isola, poi Vladimir Luxuria ed Enrico Papi come opinionisti in studio.

L’edizione si prospetta piena di sorprese, soprattutto dopo la modifica inaspettata del cast: molti nomi già dati per confermati da diversi mesi sono stati sostituiti quasi all’ultimo da nuovi VIP. Non si conoscono i motivi esatti del cambiamento; probabilmente le due parti non sono riuscite ad accordarsi.

Un’edizione tutta nuova

Quella di quest’anno sarà un’edizione diversa rispetto al passato: lo ha confermato la stessa conduttrice. “Ci saranno tre tribù composte una da soli uomini, l’altra da tutte donne e la terza da coppie” ha spiegato. “Ma non sappiamo altro sulle dinamiche del gioco, navighiamo a vista. Vediamo cosa accadrà una volta sbarcati in Honduras”.

La produzione sta tenendo nascoste le idee per questa nuova edizione e non fa altro che aumentare la curiosità del pubblico. Molti si stanno chiedendo se qualcuno lancerà frecciatine alla conduttrice riguardo la fine della sua storia; chissà che qualcuno non decida davvero di provocarla.

Ilary Blasi stava per litigare con lui

La nuova edizione de L’isola dei famosi è stata a rischio per un certo periodo a causa di un presunto litigio tra Ilary Blasi e Alvin. “Giravano voci che avessimo litigato” ha spiegato la conduttrice. “Quindi un giorno Alvin mi chiama e mi informa che avrebbe messo una cosa sui social per scherzo. Io però mi annoiavo e ho pubblicato su Instagram una storia dove mostravo il suo numero di telefono. Lui ci è rimasto male e stavamo per litigare sul serio!“.

Il reality ha rischiato grosso: Alvin si sarebbe potuto rifiutare di partecipare dopo questo affronto. “Io adoro quando se la prende” ha continuato la conduttrice. “È il momento che mi diverto di più. Però, chissà, magari quest’anno mi sorprende e non si arrabbia”.