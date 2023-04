Amadeus è senza pietà: “Non vuoi fare più nulla”, lo ha fatto fuori | Non lo vedremo

Amadeus è senza pietà: il conduttore del Festival di Sanremo ha detto “no” al pupillo di Maria De Filippi.

Amadeus è ormai il volto del Festival di Sanremo: da diversi anni si è confermato come conduttore e direttore artistico della kermesse, ottenendo il favore di critica e pubblico. Il conduttore è molto attento alla buona riuscita del Festival e il suo voto ha un gran peso nella scelta dei cantanti ammessi in gara.

Amadeus cerca sempre di accontentare le diverse generazioni attingendo da generi e volti di tutte le età per regalare un Festival sempre diverso e mai noioso. Sua è stata la scelta di avere al fianco due rappresentati di generazioni molto diverse tra loro: Chiara Ferragni e Gianni Morandi.

Nonostante qualche intoppo e le critiche, il conduttore è riuscito a regalare un bel Festival ricco di musica. C’è qualcuno però che ha ricordato con dispiacere di essere stato escluso proprio dal conduttore: Amadeus non l’ha voluto tra i cantanti in gara di questa edizione.

Niente palco dell’Ariston per il pupillo di Maria De Filippi: il sogno di cantare davanti agli italiani durante la kermesse canora più importante del paese si è allontanato di un anno. Nonostante l’evoluzione artistica il giovane non è riuscito a conquistare il conduttore.

Un giovane talento

Stiamo parlando di Luigi Strangis, vincitore di Amici 22 tanto apprezzato da Maria De Filippi. La vittoria gli ha regalato tante emozioni, come ha raccontato in diverse interviste: “È stato un anno diverso, mi ha oggettivamente cambiato la vita. Sono cresciuto tanto, senza esagerare” ha raccontato.

“Ho conosciuto tanta gente, un modo di fare musica diverso, che poi è come voglio fare musica io. Un anno che mi ha fatto anche confrontare musicalmente con tanti altri, e questo mi ha fatto crescere molto” ha continuato. Il successo poi lo ha spinto a provare a gareggiare a Sanremo, ma senza successo: la scelta di Amadeus è stata definitiva.

Amadeus senza pietà

Il giovane cantante ha confermato di essere stato escluso dalla lista dei cantanti in gara: “Sì, avevo presentato un brano. Il dispiacere c’è stato, ma quello che mi dico sempre è che la fine non c’è mai. La fine c’è quando non vuoi fare più nulla, io ho ancora voglia di fare tanto. Magari sarà per il prossimo anno” ha spiegato, rimanendo positivo nonostante il “no” di Amadeus.

Luigi Strangis non si arrende ed è deciso a riprovare anche il prossimo anno: “È un bel palco, è proprio il Festival della canzone italiana. Sarebbe bello portare un po’ di vera musica italiana. È un palco dove puoi portare anche pezzi un po’ diversi, ed è bello proprio per quello. Quest’anno c’è stata una grande varietà di musica, il bello è questo: le nuove cose, il nuovo modo di pensare” ha spiegato. Noi gli auguriamo di riuscire a realizzare il suo sogno!