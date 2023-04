Sanremo 2024, Amadeus cacciato: pronto il sostituto è un volto amato della Tv

Il prossimo Festival della canzone italiana potrebbe avere un nuovo timoniere che sarebbe già pronto a guidare l’immensa nave canora.

Amadeus ha iniziato la sua avventura di conduttore del Festival di Sanremo nel 2020 ed ha tirato le redini dello spettacolo anche nelle successive edizioni, fino all’ultima terminata lo scorso 11 febbraio. Inoltre, il presentatore ha firmato il contratto con la Rai che lo vincola come direttore artistico di Sanremo fino al 2024.

Tuttavia, a causa delle numerose critiche circa la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana, il ruolo di Amadeus potrebbe essere a rischio sostituzione. Sebbene Amadeus abbia riscontrato diverse critiche positive durante gli anni di conduzione del Festival, l’ultimo evento ha suscitato diverse polemiche.

Anche se Amadeus ha saputo coinvolgere anche le generazioni più giovani di italiani scegliendo Chiara Ferragni come co-conduttrice, le pesanti critiche hanno cancellato le buone intenzioni. Ad esempio, il bacio passionale tra il rapper Fedez e il concorrente Rosa Chemical e la distruzione della scenografia da parte di Blanco.

La decisione drastica da parte della Rai

Malgrado il grande successo riscontrato dalla conduzione di Amadeus in questi anni di Festival, la redazione non può ignorare le grandi cadute di stile e le gravi critiche subite dai telespettatori. Il presentatore ha saputo intrattenere gli italiani in maniera professionale, coinvolgendo tutte le generazioni grazie alla presenza di grandi della musica italiana come, ad esempio, Gianni Morandi.

Ma anche i giovani con la partecipazione dell’influencer Chiara Ferragni e la rock band più nota del momento, ovvero i Maneskin. Tuttavia, le polemiche circa gli atti indecorosi accaduti sul teatro dell’Ariston hanno portato anche gravi conseguenze economiche. Questi difetti potrebbero aver portato alla decisione di cercare un altro conduttore per la prossima edizione del 2024.

Ecco il candidato papabile per la guida del futuro Festival di Sanremo

Non appena il Festival si era concluso, sono iniziate a girare diverse voci su un possibile cambio di timoniere per la prossima edizione di Sanremo. Benché Amadeus abbia firmato fino al 2024, non è da escludersi l’ipotesi che la direzione stia cercando un nuovo volto per il futuro. Questi rumors sono stati alimentati dalle pesanti critiche ricevute dal pubblico in merito all’ultima edizione.

Tra i più favoriti che potrebbero prendere il posto di Amadeus è stato spifferato un nome, ovvero quello di Pino Insegno. Il ben noto e molto amato attore e doppiatore romano potrebbe rubare la scena ad Amadeus e condurre il Festival di Sanremo 2024. Se questi rumors sono veri od infondati lo scopriremo in un futuro prossimo.