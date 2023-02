“Sono rimasta solo io!”, Iva Zanicchi contro Amadeus | Scoppia la polemica

La ben nota cantante emiliana è stata esclusa dalla settantatreesima edizione del Festival della musica italiana e non si è risparmiata di tirare le orecchie ed Amadeus.

Iva Zanicchi è una delle cantanti italiane più amata di sempre, e non solo per le sue canzoni ma anche per le partecipazioni a diverse trasmissioni televisive. In questo periodo l’abbiamo vista in perfetta forma fisica a Ballando con le Stelle, dove si è esibita assieme al suo maestro di danza Samuel Peron, conquistando il favore di tutti tranne che di una giurata: Selvaggia Lucarelli.

La fine di Ballando

Infatti, la cantante di Zingara aveva etichettato la Lucarelli con appellativi poco lusinghieri ed osceni, creando una controversia sul web che è andata avanti per diversi mesi. Dopo l’eliminazione della Zanicchi dallo show, la cantante è tornata nella tranquillità della sua quotidianità, assieme al compagno di vita Fausto Pinna.

L’esclusione da Sanremo

Per Iva, però, la passione vera è una sola: il canto. L’artista non ha mai smesso di esibirsi e deliziare il pubblico italiano con i suoi fantastici brani e l’esclusione dall’attuale Festival di Sanremo è stata una pugnalata al cuore.

La band e il trio

La settantatreesima edizione di Sanremo è iniziata lo scorso 7 febbraio e terminerà sabato 11. Amadeus e Gianni Morandi sono molto impegnati in queste sere, per offrire uno spettacolo decente a tutta Italia. I 28 cantanti si sono già esibiti tutti, prima metà poi l’altra metà e ieri tutti nella stessa serata. Inoltre, ieri sera il palco dell’Ariston si è infiammato con l’ospitata del gruppo rock più in voga del momento, ovvero i Maneskin.

L’8 febbraio, invece, abbiamo assistito ad una riunione speciale dei BIG della canzone italiana: Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri si sono esibiti contemporaneamente sul palco di Sanremo. Iva non ha digerito per niente il fatto di essere stata esclusa da Amadeus per questo evento ed ha approfittato di un’intervista in radio, a RTL 102.5, per dirgliene quattro.

Le reazioni dell’Aquila di Ligonchio

La Zanicchi ha così apostrofato il conduttore di Sanremo: “Ama, hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri, ma manca una donna. Della mia età, ci sono rimasta solo io!”. Dopo questa dichiarazione fatta con un po’ di risentimento, la cantante ha aggiunto: “Sanremo è fondamentale per i giovani artisti… Devono arrivare preparati, e con belle canzoni, non c’è vetrina più importante. Il Festival di Sanremo è l’unica cosa che unisce l’Italia: teniamocelo caro!”.

Il Festival non è ancora finito: vedremo arrivare Iva Zanicchi entro domani sera oppure è stata del tutto debellata dalla programmazione di quest’anno? Aspettiamo e vediamo.