Scandalo Iva Zanicchi: “Vi spiego come stanno le cose a Sanremo” | Ha parlato troppo

Iva Zanicchi di nuovo al centro degli scandali per delle “battute” che ha fatto su Mina nell’ultima puntata di Domenica In. Quest’anno la cantante è tornata sotto i riflettori del gossip dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, dove era nato il caos per via di una frase diretta contro Selvaggia Lucarelli. Oggi, invece, è toccato a Mina essere “presa di mira”.

Non è un bel periodo per Iva Zanicchi: pur essendo tornata alla ribalta dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, ultimamente la cantante sta ricevendo non poche critiche per i suoi comportamenti ed esternazioni. Tante le polemiche anche dopo la “battuta” su Mina nell’ultima puntata di Domenica In.

Mentre il pubblico la addita, dall’altra parte la Zanicchi si è giustificata spiegando come stanno davvero le cose. È tutto un malinteso? Sembrerebbe di sì, almeno stando alle parole della cantante. “Vi spiego come stanno veramente le cose” ha detto prima di rilasciare un’intervista chiarificatrice.

Iva Zanicchi su Mina: un fraintendimento

Durante l’ultima puntata di Domenica In Iva Zanicchi ha di nuovo scatenato l’ira dell’opinione pubblica per alcune sue dichiarazioni non troppo felici, in particolare su Mina. Sulla cantante, infatti, avrebbe detto “È morta, nel senso che non si fa vedere”, intendendola come una battuta, ma il pubblico e gli altri ospiti in studio non hanno apprezzato questa caduta di stile.

“Non è che mi faccia così piacere! Non voglio sostenere di venire fraintesa, ma l’intenzione con cui dico le cose a volte viene male interpretata” si è difesa di fronte alle accuse.

“La sacrosanta verità è che io Mina l’ho sempre ammirata, quando ha iniziato a cantare è stata un faro per noi giovani che volevamo fare questo mestiere. Lei ha rotto degli schemi come un vulcano che ha sconquassato tutto. Mi mettono sempre in bocca anche la rivalità con lei. Ma per me la gelosia verso un collega non esiste“.

Si tratterebbe quindi di un fraintendimento: la cantante non voleva essere irrispettosa nei confronti di Mina. Non solo: il pubblico l’ha anche “accusata” di aver chiesto ad Amadeus di ospitarla a Sanremo, come se fosse un appello disperato. A tal proposito ha spiegato:

“Era una battuta, e ho anche aggiunto che se sono stata in gara lo scorso anno è stato grazie ad Amadeus, a cui devo tanto. Io ci tengo che si sottolinei la mia stima per Amadeus, che quest’anno farà un Festival che accontenterà tutti. Sono sicura che sarà ancora un grande Festival”.

Il 18 marzo Zanicchi diventerà giurata di Il cantante mascherato; la cantante ha dichiarato di non vedere l’ora di buttarsi in questa nuova avventura e provare a indovinare chi si nasconde dietro le maschere.