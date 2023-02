Il dramma di Luca Laurenti: la malattia | Paolo Bonolis lo ha salvato

Di Luca Laurenti non si sa molto della sua vita privata perché il musicista non ne ha mai parlato apertamente e spesso ha portato in televisione un personaggio buffo, ironico e comico, assai diverso dal privato. Ma cosa succede nella sua vita e quali drammi ha vissuto? Ecco cosa sappiamo.

Come sappiamo Luca Laurenti ha iniziato la sua carriera televisiva grazie a Paolo Bonolis che lo ha scoperto e portato con sé nei suoi programmi all’inizio degli anni Novanta e da allora non si sono mai separati lavorando sempre insieme e portando al successo tanti format importanti e molto amati, basti pensare a Ciao Darwin e Chi ha incastrato Peter Pan, ma anche Striscia la notizia che hanno condotto insieme per alcune edizioni.

In passato Laurenti ha avuto alcuni problemi di salute che ha potuto risolvere anche grazie all’aiuto delle persone care e tra questi c’era pure Paolo Bonolis. Come vi abbiamo detto dal suo debutto Laurenti praticamente non si è mai fermato, anche se per un certo periodo in realtà si è tenuto fuori dalle scene e il motivo c’entrava proprio con il suo problema di salute.

Da quando ha vissuto quell’esperienza Laurenti è cambiato per sempre, ma di cosa si è trattato? Purtroppo anche lui ha sofferto di depressione, un male che colpisce ogni anno milioni di persone e anche molte celebrità che più volte hanno parlato dell’argomento. Per esempio tra i vip, Ivana Spagna e Nino D’angelo hanno raccontato apertamente di quel periodo buio e complicato della loro vita.

Luca Laurenti invece è stato assai più discreto e ha affrontato il suo periodo di depressione da solo, eccetto che per l’aiuto della sua famiglia ma soprattutto del suo fidato amico Paolo Bonolis.

Bonolis e Laurenti un’amicizia lunga una vita

Proprio Luca Laurenti ha confidato ai giornali in una recente intervista che deve molto a Paolo Bonolis per l’aiuto che gli ha dato in quel periodo. La sua presenza è stata indispensabile non solo nei momenti difficili ma anche in quelli belli, perché proprio il conduttore di Avanti un altro nel 1994 gli presentò Raffaella Ferrari, la donna che poi è diventata sua moglie. L’amore scoppiò subito e tre anni dopo hanno avuto il figlio Andrea.

Come forse qualcuno saprà già Luca Laurenti da piccolo ha anche sofferto di balbuzie e questa cosa è ancora in parte evidente. Balbettare è spesso un sintomo di timidezza, nasconde problemi più radicati e anche in questo caso la vicinanza con Paolo Bonolis (che pure balbettava) è stata determinante per alleggerire la cosa.

In una recente intervista a Vanity Fair poi Laurenti ha rivelato di aver superato molte paure, tra cui quella di incontrare gente le persone per la strada. Una fobia che lo ha limitato molto nei suoi spostamenti, spesso preferiva restare chiuso in casa o addirittura, quando usciva, camminare molto vicino ai muri.

Con il passare del tempo tutte queste cose sono andate affievolendosi e la sua vita è decisamente migliorata, ciò anche per la vicinanza delle persone giuste che lo hanno aiutato.