Carolyn Smith ha fatto una scelta inaspettata | Adesso cambia tutto

Carolyn Smith è la presidente di giuria di Ballando con le Stelle, il programma di ballo per eccellenza del sabato sera di Rai 1. L’esperta di danza ha voluta fare un cambiamento nella sua vita che ha sconvolto i fan, il cambiamento è evidente.

Carolyn Smith è diventata nota al grande pubblico di Rai 1 negli anni 2000 per essere la presidentessa di giuria di Ballando con le stelle. Nel tempo la giurata ha guadagnato le simpatie del pubblico con la sua cordialità e il suo sorriso, per questo motivo la ballerina ha guadagnato nel corso del tempo molti followers sui suoi canali social dove proprio in questi giorni ha annunciato un cambiamento importante.

Era il 2007 quando per la prima volta è entrata a far parte della giuria di Ballando con le stelle in qualità di ballerina e quindi di esperta del settore e da allora è rimasta nello staff fisso del programma, guadagnandosi nel tempo la stima del pubblico.

Carolyn è originaria di Glasgow ed è appassionata di danza fin da bambina quando ha iniziato a formarsi nella danza classica, ma contemporaneamente si dedicava anche all’atletica leggera e alla ginnastica artistica nella nazionale scozzese. Infatti la ballerina è diventata esperta di danza sportiva e anche, pensate, di balli latino americani.

La svolta nella carriera per Carolyn Smith è arrivata in giovane età quando aveva 15 anni e si classificò come finalista ai Campionati Europei e in seguito gareggiò in altri contesti, per esempio nei campionati mondiali, nel Blackpool Dance Festival e nel Grand Slam.

La ballerina approda nel Bel Paese nel 1982 per seguire un amore, un collega torinese che poi ha sposato. Purtroppo il matrimonio è finito ma Carolyn Smith amava talmente l’Italia che decise di rimanere.

Ma la giurata di Ballando non ha avuto solo momenti felici e soddisfazioni di carriera, a un certo punto ha dovuto affrontare la malattia.

Quando arriva il cambiamento

Da alcuni anni Carolyn Smith è diventata tra le principali ambasciatrici della lotta contro il cancro diventando un punto di riferimento per molte donne che hanno vissuto o vivono il dramma del tumore al seno. La ballerina lo definisce un intruso e lei ci ha avuto a che fare nel 2015 quando lo scoprì grazie ai suoi cani.

In molte occasioni Carolyn ha raccontato di essersi accorta di aver contratto il tumore al seno perché i suoi Yorkshire giocavano vicino al suo seno, da lì le venne un sospetto e ha detto:

“Do retta ai miei cani, specialmente al maschietto Scotty. Ogni volta che ho avuto una nuova complicazione durante la malattia, lui me l’ha fatto capire prima, annusandomi il seno”.

È stato proprio da quel momento che Carolyn Smith ha deciso di iniziare la sua lotta contro il tumore, affrontandolo con quanto più coraggio possibile, proprio con il suo proverbiale sorriso che non ha mai mancato di dispensare anche al pubblico che l’ha sempre seguita e amata.

La scelta di mostrarsi determinata è dipesa anche dalla voglia di essere d’aiuto a tutte coloro hanno vissuto lo stesso dramma.

Di recente ha affrontato un altro cambiamento importante, ha detto addio alla parrucca che ha portato per più di quattro anni.

La ballerina infatti ha portato la parrucca mentre continuava a fare le terapie ma a un certo punto ha deciso di mostrarsi senza capelli in diretta a Ballando con le Stelle, mostrando la calvizie derivante dalle chemioterapie: “Non mi vergogno. Nessuno deve condannare chi sceglie di mostrare tutto, famosi o non famosi!”

Nel frattempo, superato il peggio, i suoi capelli sono cresciuti e Carolyn Smith è andata dal parrucchiere per affrontare un altro cambio di look ed ha voluto comunicarlo sui suoi canali social: “Oggi finalmente riesco a fare il colore. Da settembre fino adesso con Ballando non ho avuto tanto tempo.” Nella foto la vediamo accomodata nella poltrona del parrucchiere, pronta a sottoporsi al trattamento.