Più bella di lei: ecco chi è Marzia Gregoraci, sorella di Elisabetta | L’abbiamo vista in televisione

Tutti conosciamo Elisabetta Gregoraci e la sua bellezza unica, ma sapevate che ha una sorella che è ancora più bella di lei? Si chiama Marzia e l’abbiamo vista più volte in televisioni. Simili, ma anche diverse, le due sorelle sono tra le più belle d’Italia.

Elisabetta Gregoraci si è fatta conoscere in poco tempo nel mondo della televisione, anche grazie alla sua relazione con l’imprenditore Flavio Briatore. La donna ha iniziato il suo percorso diventando Miss Calabria nel 1997, durante Miss Italia, e vincendo anche la fascetta di Miss Sorriso. In seguito a questo successo divenne modella per marchi come Dolce&Gabbana, Giorgio Armani ed Ermanno Scervino.

Nel 1999 ha debuttato anche come attrice in Il cielo in una stanza di Carlo Vanzina, poi ha fatto qualche apparizione anche in altri film. La sua relazione con Briatore, iniziata nel 2006, l’ha fatta finire al centro dei riflettori della cronaca rosa. I due sono stati molto criticati e discussi, ma questo non ha fermato la volontà di stare insieme: la coppia si è sposata nel 2008 e due anni dopo ha avuto un figlio. Nel 2017 si sono separati.

La sorella di Elisabetta Gregoraci è bellissima

Elisabetta Gregoraci è conosciuta dagli italiani non solo per le sue partecipazioni a numerose trasmissioni, anche come conduttrice, ma anche purtroppo per alcuni procedimenti giudiziari di cui ha fatto parte. Nel 2010 per esempio è stata indagata insieme all’ex marito per alcuni reati fiscali, ma il procedimento è stato archiviato.

Di lei conosciamo molte cose, ma non tutti sanno che sua sorella è stata attiva nel mondo dello spettacolo ed è, se possibile, anche più bella di lei. Marzia Gregoraci è la più piccola tra le due ma non ha nulla da invidiare alla sorella.

Le due sono molto legate, anche se hanno un carattere piuttosto diverso: Marzia è più chiusa di Elisabetta e non è molto attiva sui social. Non ama molto essere al centro del gossip ed è piuttosto riservata. A volte si presta per delle interviste, ma in più occasioni ha fatto fatica a sbottonarsi, parlando davvero poco di sé.

Marzia infatti parla più che altro della sorella e del rapporto che ha con lei. Le due si vogliono molto bene nonostante vivano in parti diverse d’Italia, e si sentono spesso. Come la sorella minore ha raccontato più volte, Elisabetta era molto caotica da ragazzina, ma le voleva un gran bene.

Anche Marzia ha avuto una piccola esperienza in televisione: nel 2008 è stata una delle meteorine del Tg4 di Emilio Fede. Dopo quell’esperienza, però, ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo.