Elisabetta Gregoraci e Briatore: dopo il magico Natale arriva l’atteso annuncio. Fan al settimo cielo

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno passato il Natale a Malindi con il figlio Nathan Falco. Proprio lei ha dato un grande annuncio che ha reso felicissimi i fan, lo vediamo da una sorprendete foto. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci è una showgirl che deve la sua fama e il suo successo alla partecipazione a diversi programmi televisivi, oltre che alla sua relazione con Flavio Briatore.

Grazie alla sua tenacia e alla sua dedizione, è stata in grado di costruirsi una carriera importante all’interno del mondo dello spettacolo. Non solo una donna con grande capacità di mettersi in gioco, ma anche con una grande sensualità è uno straordinario fascino.

Di certo quella con Flavio Briatore è stata è stata una storia d’amore molto discussa anche a causa della loro differenza di età, tuttavia l’amore è andato avanti e dalla loro storia è nato anche un figlio, Nathan Falco Briatore. La coppia è stata molto spesso al centro dei riflettori, anche quando la loro relazione si era ormai conclusa. Elisabetta Gregoraci e Briatore mantengono ancora un rapporto pacifico, proprio per il bene del figlio, dopo essersi separati consensualmente nel 2017.

In queste settimane i due hanno passato il Natale insieme con il figlio Nathan e proprio in questa occasione la showgirl ha condiviso con i suoi fan una lieta notizia.

Il lieto annuncio di Elisabetta Gregoraci

Di certo fra le storie d’amore celebri in Italia quella di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è stata una delle più amate ma anche una delle più discusse. I fan della coppia sono tanti e hanno sempre sperato che i due tornassero insieme. I due hanno sempre dimostrato di essere in ottimi rapporti anche se si sono lasciati, a differenza di Ilary Blasi e Francesco Totti che non si sono risparmiati rispettive frecciatine nel corso degli ultimi mesi.

Elisabetta e Flavio invece, come abbiamo visto, passano anche le feste insieme e sono state molte le foto scattate nel corso di questi giorni di festa passati a Malindi dove Briatore ha un resort.

Visti da fuori i tre hanno tutta l’aria di essere una famiglia che sa restare unita malgrado le avversità anche per la felicità del figlio. In Kenya era presente anche la sorella di Elisabetta Gregoraci, Marzia, con i figli e il compagno. Subito dopo il Natale però Elisabetta è volata a Dubai ed proprio qui che ha dato ai suoi followers la bella notizia.

Dagli Emirati Arabi sono stati molti gli scatti condivisi dalla showgirl che si è mostrata raggiante come non mai e questo perché aveva una grande notizia da dare e lo ha fatto attraverso una storia di Instagram nella quale ha condiviso una fotografia che vista superficialmente non avrebbe avuto nulla di strano. Si trattava dello scatto di un suo piede e di una mano su una sabbia.

Ma se guardiamo con attenzione la fotografia, si nota un nuovo anello di fidanzamento e in basso a destra nella storia si legge: “happy” con un cuore blu e il nome del suo attuale fidanzato.

Già il settimanale Chi, sempre in anticipo su tutti, aveva condiviso le foto della Gregoraci e del suo fidanzato diversi anche se Elisabetta e Giulio Fratini non hanno mai reso ufficiale il loro amore fino ad ora in cui possiamo considerare confermato quanto già si sapeva, ma reso ufficiale dalla fotografia di Elisabetta Gregoraci.

La notizia ufficiale di questa relazione sarebbe stata ritardata da certe dichiarazioni fatte in passato nelle quali c’entra la showgirl Roberta Morise la quale ha detto al settimanale Confidenze che, dopo un anno e mezzo di fidanzamento con Giulio Fratini, aveva deciso di trasferirsi a Firenze, ma poi ci sarebbe stato un tradimento di mezzo che avrebbe messo fine alla relazione.