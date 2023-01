Harry non sta bene: la tremenda malattia lo tormenta | Situazione difficilissima da affrontare

Il principe Harry è da tempo malato: a svelarlo è stata proprio lei, una persona molto vicina al nobile, che ha rivelato tutto quanto sul male che tormenta il principe da tantissimi anni. La notizia ha fatto subito il giro del mondo e i sudditi sono preoccupati per lui.

Dramma per Harry: il principe soffre da tantissimi anni di una malattia dalla quale non riesce proprio a liberarsi. Ha cercato di tenerlo nascosto ma alla fine proprio lei ha parlato e ha spiegato di che cosa soffre il principe.

Da poco è uscito Harry e Meghan, la docuserie che racconta della vita dei due coniugi fuori da palazzo e svela alcuni segreti della casa reale. L’uscita della serie tv ha creato un enorme scandalo in tutto il mondo: i sudditi sono rimasti senza parole di fronte a questo colpo basso e la famiglia reale, pur non avendo rilasciato dichiarazioni ufficiali, ovviamente non ha apprezzato questa mossa commerciale.

Harry e la tremenda malattia

Ora che il principe è al centro del gossip e i riflettori sono puntati su di lui, fa ancora più fatica a mantenere i segreti che vorrebbe rimanessero tali. Addirittura ora sembra che con Meghan Markle sia tutto finito: i due sarebbero pronti a divorziare dopo numerosi tradimenti reciproci.

Le ultime notizie parlano poi di una tremenda malattia che ha colpito il principe e contro la quale combatte da tantissimi anni. A rivelarlo è stata una persona molto vicina a lui, che ha deciso di parlare proprio ora e raccontare tutta la verità.

Si tratta di Cressida Bonas, ex fidanzata del principe. La donna ha raccontato che Harry sta soffrendo molto per la sua salute mentale precaria: il principe soffrirebbe di attacchi di panico e sarebbe schiavo di numerose fobie, ormai da tantissimi anni.

La loro relazione sarebbe finita, oltre che per incompatibilità caratteriali, anche per queste paranoie che hanno messo in difficoltà il loro rapporto. Sembra che il principe viva in una costante atmosfera di ansia e terrore e sia seguito da uno psicanalista. Non è chiaro se negli ultimi anni ci siano stati dei miglioramenti: Cressida Bonas ha raccontato di quando stavano insieme e la situazione era molto difficile.

Harry non ha mai nascosto di avere delle difficoltà da affrontare, e più volte ha parlato di quel brutto periodo in cui si era rifugiato nell’alcol e nelle droghe per superare il dolore. Purtroppo dopo la morte di sua madre, Lady Diana, il principe non è mai riuscito a vivere serenamente e tutt’oggi combatte contro quel dolore che non se ne va e che gli causa molti problemi.