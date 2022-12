“Devastante, è colpa della regina Elisabetta”, Harry fa una terribile scoperta

Dopo anni di silenzi forzati e mezze verità svelate, scopriamo cosa c’è, o meglio, chi c’è dietro alla decisione di Harry e Meghan di prendere le distanze dalla famiglia reale.

Con la morte della Regina Elisabetta sono avvenuti molti cambiamenti, sia privati che pubblici, ma quando era ancora lei a regnare Harry e Meghan hanno preso la decisione di andare a vivere negli Stati Uniti d’America per allontanarsi dal rigido protocollo reale inglese. Ma c’è un dettaglio nuovo che ha lasciato i sudditi interdetti.

In molti credevano che con la ascesa al trono di Re Carlo III, il destino di Harry, Meghan e dei loro due figli sarebbe cambiato in meglio, venendo inseriti nella Royal Family e ricevendo i titoli reali che spettano loro. Purtroppo, però, i loro nomi sono rimasti invariati.

Infatti, i bambini vengono chiamati Maestro Archie Mountbatten-Windsor e Miss Lilibet Mountbatten-Windsor. Tuttavia, secondo una legge stabilita da Re Giorgio V nel 1917: “I nipoti dei figli di qualsiasi sovrano in linea diretta maschile avrà e godrà in tutte le occasioni dello stile e del titolo di cui godono i figli dei duchi di questi nostri regni.” I due eredi di Harry e Meghan non hanno nessun titolo per volere della Regina Elisabetta II, notizia che ha lasciato sgomenti tutti gli inglesi; e non solo.

Durante un’intervista rilasciata da Harry e Meghan ad Oprah Winfrey nel 2021, la duchessa del Sussex ha rivelato a tutti un evento sconcertante. La Markle ha affermato che durante la sua gravidanza del primogenito, ha dovuto affrontare una discussione circa i futuri titoli reali dovuti al suo bimbo: “Stavano dicendo che non volevano che diventasse un principe o una principessa, il che sarebbe stato diverso dal protocollo, e che non avrebbe ricevuto sicurezza”.

Seguendo il parere di alcuni, questa decisione è stata presa dalla Regina Elisabetta II in persona; infatti, dopo questa intervista con una rivelazione di tale portata, gli attriti tra la coppia e la Royal Family sono diventati sempre più intensi e frequenti.

Adesso, con nuovo regnante, pare che le divergenze si stiano appianando pian piano. Infatti, nel suo primo discorso da sovrano, Re Carlo III si è pronunciato anche riguardo al suo secondogenito e sua moglie, dicendo: “Voglio anche esprimere il mio amore per Harry e Meghan mentre continuano a costruire le loro vite all’estero”.

Questa frase non dimostra che i due figli di Harry e Meghan riceveranno i titoli reali che dovrebbero avere, ma comunque si deduce che il Re non ha alcun desiderio di fare la guerra ai membri della sua stessa famiglia.

Una situazione non facile per la Markle che adesso, però, sta conducendo la vita che ha sempre desiderato: in California, con il suo amato marito e i loro due adorati figli. Certamente avrebbe voluto che i suoi bambini avessero i titoli che spettano loro, così da averli più al sicuro possibile.