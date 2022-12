Terremoto Grande Fratello VIP | rissa violenta tra due concorrenti: tutti impazziti

Charlie Gnocchi si è scontrato duramente con Daniele Dal Moro, tanto da costringere la regia del programma ad oscurare le loro immagini.

A causa della lunga e forzata permanenza dentro la casa più spiata d’Italia, i gieffini e le gieffine stanno perdendo sempre di più la pazienza. Questa settima edizione del reality più conosciuto dai telespettatori italiani ha visto molti litigi, malesseri e situazioni poco divertenti, ma quest’ultimo scontro ha davvero superato i limiti dell’accettabile.

L’ultima discussione, che per poco non finiva alle mani, vede come protagonisti Charlie Gnocchi e Daniele Dal Moro. I due si sarebbero scontrati poco dopo la fine dell’ultima puntata del GF VIP 7, andata insolitamente in onda sabato 10 dicembre. I due concorrenti hanno avuto una discussione molto accesa, tanto da costringere la regia a staccare le inquadrature sugli altri partecipanti del reality.

Il ben noto conduttore radiofonico ha sempre ammazzato il tempo all’interno della casa facendo dei piccoli quiz e test per analizzare le personalità e il modo di fare dei vari concorrenti del GF.

Come aveva fatto prima con Edoardo Donnamaria, adesso Gnocchi avrebbe rivelato a Wilma Goich le sue impressioni sull’ex tronista Daniele Dal Moro. Scoprendo queste analisi non richieste eseguite da Charlie, Dal Moro è andato su tutte le furie, stupendo non poco i suoi amici/avversari della casa.

Il giovane uomo veronese ha, infatti, così risposto a Charlie, usando un tono non molto amichevole: “Ho mai detto una parola cattiva su di te? Rispondi alla mia domanda! Te ne vai perché hai paura di avere la conversazione, eh? Vieni qua, parla solo con me!”. A questo punto Charlie Gnocchi ha afferrato il giovane, invitandolo ad uno scontro privato, faccia a faccia, lontano dagli altri gieffini e gieffine.

Quando Daniele Dal Moro ha rifiutato l’invito di Charlie Gnocchi, quest’ultimo ha sbottato dicendo: “Io ho fatto il tuo gioco, tu mi hai dato un calcio nel c*lo che mi mandavi all’ospedale! Io non sono un parac*lo! Sono tutti tuoi amici, qua! Andiamo di là, andiamo a parlare! Non voglio che sentano gli altri! Parlami in faccia!”.

Non appena lo scontro è diventato troppo acceso, la regia del Grande Fratello Vip ha immediatamente staccato le inquadrature sui due uomini, mostrando, invece, al pubblico un’altra concorrente, ovvero Patrizia Rossetti.

I telespettatori, sempre molto attenti al loro amato programma tv, hanno ipotizzato che la scelta di censurare questo diverbio sia stata presa perché la regia temeva che i due partecipanti finissero per mettersi le mani addosso, provocando una doppia squalifica.

Adesso entrambi i gieffini sono al televoto e vedremo se questa lite ha intaccato o meno il giudizio degli spettatori fino al punto di votarli per cacciarli fuori dal GF VIP 7.