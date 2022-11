Grande Fratello VIP: arriva l’ambulanza, il ricovero nella notte la situazione è allarmante

Nel cuore della notte, un’ambulanza è venuta a soccorrere uno dei tanti concorrenti che in questa settima edizione si è sentito poco bene.

Nella casa più spiata d’Italia si è respirata aria di tensione e paura perché un amatissimo gieffino è stato portato in ospedale direttamente dall’ambulanza che lo è andato a prendere nel cuore della notte. Tutti gli altri concorrenti sono basiti e spaventati. Pare che questa settima edizione condotta da Alfonso Signorini tratti solo casi clinici, quasi da rinominare il programma come “Grande Dottore”.

Questo concorrente è stato visto portato via addirittura con le flebo al braccio; quindi, si intuisce che sia stato molto male. Ma che cosa sta succedendo all’interno della casa?

Il cast dei concorrenti si è dimezzato poco dopo l’inizio del programma, ogni singolo giorno qualcuno accusa mal di testa, tosse o raffreddore, qualcun altro ha contratto il Covid-19 e quindi è stato allontanato immediatamente dal reality e quei pochi rimasti non fanno altro che stare a letto o sul divano perché si sentono stanchi e senza forze.

Insomma, chi guarda il daytime del programma vede solo gente moribonda ed oziosa. Zero svago e divertimento: molto diverso dai precedenti Grande Fratello (VIP e non). Anzi, le edizioni con la gente “normale”, “comune”, non VIP, erano molto più divertenti e movimentate. Dovrebbero riportare in auge quella versione del GF.

Ad ogni modo, il gieffino di cui stiamo parlando è Daniele Dal Moro (ex concorrente di “Uomini e Donne”): seguitissimo ed amatissimo dal pubblico ma che si è sentito poco bene qualche notte fa ed è stato portato in ospedale d’urgenza con le flebo al braccio.

A darci questa informazione è stato Luciano Punzo, altro concorrente del reality e amico di Dal Moro. Per qualche tempo, infatti, Daniele non è stato inquadrato dalle telecamere e i telespettatori hanno cominciato a farsi delle domande, pubblicandole anche sui social.

Daniele Dal Moro ha poi dichiarato, in modo intimo e privato, quasi bisbigliando, a Edoardo Donnamaria che era vero che si era sentito male ed è stato trasportato con urgenza in ospedale, con una flebo al braccio.

Purtroppo, però, né Alfonso Signorini né lo staff del programma hanno aggiornato la situazione; quindi, non sappiamo che cosa sia realmente successo al gieffino. Di una cosa siamo certi: benché abbia avuto problemi di salute, tanto da farsi fare delle analisi cliniche, non ha contratto il Covid-19; altrimenti non sarebbe mai potuto rientrare nella casa.

Questa settima edizione del GF è molto strana: ci sono ricoveri improvvisi, contagi numerosi e dichiarazioni celate, con l’audio e le telecamere che staccano subito su un’altra scena, come se ci fossero dei segreti da custodire. Il pubblico di questo reality spera vivamente che Alfonso Signorini darà delle spiegazioni riguardo a questi avvenimenti così particolari che capitano al GF VIP.