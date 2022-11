Carlo III “Non entrerà più a corte”, la drastica decisione è definitiva | violata la volontà della Regina Elisabetta

Carlo prende una drastica decisione che cambierà per sempre gli equilibri della famiglia reale inglese. Lui non potrà più entrare a Palazzo. Se la Regina Elisabetta fosse in vita, non condividerebbe la decisione.

Carlo III, un vento di cambiamenti

Da quando Carlo è salito al trono e ha preso il titolo di Re d’Inghilterra, la Corte è stata travolta da scandali e cambiamenti. In attesa della cerimonia d’incoronazione, che vedrà gli occhi di tutto il mondo puntati sulla famiglia reale inglese, Carlo ne combina un’altra.

Questa volta ha vietato l’ingresso a Palazzo proprio a lui. Se la Regina Elisabetta fosse ancora in vita, di sicuro non sarebbe d’accordo con la decisione presa dal primogenito. Non erano questi i piani della monarchia, ecco cosa accadrà ora.

Carlo III, in qualità di Re, sta attuando molti cambiamenti nella famiglia reale. Prima lo scontro con Harry, il tentativo invano di non fargli pubblicare il video, la volontà di togliere a Camilla il titolo di Regina Consorte… E ancora, l’organizzazione della cerimonia d’incoronazione, che non dovrebbe essere troppo maestosa, al contrario di quanto si aspettavano i sudditi.

Insomma, l’ascesa di Carlo ha portato un vento di cambiamenti non indifferente. Ultimo tra questi, una drastica decisione: quella di non farlo più entrare nel Palazzo reale. Ma chi è finito nel mirino di Carlo?

“Non farà più ingresso a corte”

Sappiamo tutti quanto Carlo sia sensibile agli animali: dieci anni fa, quando era principe, il primogenito di Camilla si era rifiutato di mangiare il fegato d’oca, dissociandosi da una tradizione. Il suo amore per gli animali è davvero forte, e spesso è impegnato in cause sociali per difenderne i diritti.

Secondo indiscrezioni, sembra addirittura che Carlo instauri un dialogo giornaliero con le sue galline, che vivono serenamente nella sua fattoria biologica Duchy Home Farm, uno spazio aderito alla loro crescita nella residenza a Highgrove House.

L’ondata di cambiamento portata a corte ovviamente non poteva non coinvolgere anche questo aspetto della sua vita. Infatti, Carlo ha deciso di bandire il fois gras dal menu di tutte le dimore del Regno.

Quell’alimento così amato non farà mai più ingresso a Palazzo. A volerlo è il Re, soprannominato the Green Royal per via della sua attenzione all’ambiente e al benessere animale. Da sempre, si batte per i loro diritti e per donargli una vita dignitosa.

Il motivo della drastica decisione è da ricondurre anche agli animalisti del Peta, che da tempo invitavano Carlo a togliere la pietanza dal menu reale. La scelta ormai è stata fatta e lui non entrerà più a corte. Chissà cos’altro cambierà nelle abitudini della Royal Family.