Lutto Orietta Berti, “Lo abbiamo sepolto” la drammatica perdita. Stava male da tempo

Orietta Berti racconta di un brutto lutto che ha scalfito nel suo cuore una ferita indelebile.

Opinionista di questa edizione del Grande Fratello Vip, programma condotto da Alfonso Signorini, Orietta Berti si è dimostrata essere una donna positiva e intraprendente, in grado di superare anche le difficoltà più grandi.

La cantante non si lascia mai sconfortare dagli ostacoli della vita e va avanti per la sua strada. Nonostante l’età, quest’anno ha deciso di rimettersi in gioco nel ruolo di opinionista del Gf Vip e in questa esperienza – in compagnia della sua compagna di viaggio Sonia Bruganelli – si sta divertendo molto.

Purtroppo, però, la Berti ha vissuto un brutto lutto, di cui ha parlato quando è stata ospite del salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo.

Orietta si è lasciata andare alla padrona di casa tracciando la linea della sua vita fino ad ora. Tra successi, dolori, voglia di reinventarsi, Orietta si è sempre rialzata dai momenti bui della sua vita.

Il racconto di Orietta

A proposito del Gf Vip, Orietta ha commentato da Silvia Toffanin la storia tra Mark Caltagirone e Pamela Prati, esprimendo come sempre la sua cristallina opinione:

“Lei ha raccontato tutta la sua storia. Con il cuore posso esserle vicino ma con la mente no. È una storia talmente inverosimile che io non ci credo”. In merito alle critiche che ha ricevuto in qualità di opinionista, Orietta ha chiosato:

“Io l’ho sempre detto: vado a fare il Grande Fratello e dico la mia opinione con semplicità. Io sono come una persona normale che guarda il Gf, alle critiche sono abituata” e a proposito della sua carriera, confessa: “Una cosa bella di questo periodo? Bambini e ragazzini che dicono Balliamo le tue canzoni in discoteca’, è molto bello ricevere l’affetto anche delle nove generazioni”.

Venendo alla sua vita privata, Orietta ha parlato anche del rapporto e dell’amore che la lega a suo marito Osvaldo, raccontando lati inediti del loro matrimonio decennale. Lui l’ha sempre sostenuta – spiega la cantante – senza mai essere eccessivamente geloso.

Nel corso della puntata ha fatto ingresso a sorpresa suo figlio Otis, che l’ha descritta come “una madre normale”, ora meno apprensiva che in passato. “La ringrazio, è un esempio per tanti. Anche quando incontriamo le nuove generazioni, capisco che trasmette sensazioni positive. E’ un bell’esempio”, ha detto il figlio.

La drammatica perdita

Alla fine dell’intervista la Berti ha parlato di un momento delicato della sua vita avvenuto poco prima che iniziasse la trasmissione della Toffanin.

La sua famiglia è stata colpita da un doloroso lutto che ha fatto soffrire molto ogni componente. Orietta ha dovuto dire addio al suo cane Otello, che ha seppellito insieme al figlio. “Stava male da tempo”, spiega.

“Poco prima della puntata è mancato Otello, il nostro cane corso. Aveva 8 anni, non stava bene da qualche mese. L’abbiamo fatto addormentare dolcemente e l’abbiamo sepolto nel nostro giardino.

Gli altri animali, cani e gatti che abbiamo, oggi si sono accorti della sua assenza. Non era una bella giornata ma grazie a te e Otis mi sento meglio”.

Un grande dolore che sicuramente ha cambiato gli equilibri della sua famiglia. Dalle parole di Orietta confessate a Silvia Toffanin si può capire quanto la cantante fosse legata al suo cagnolino.