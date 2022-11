Flavio Briatore ha avuto un altro figlio, il segreto è venuto alla luce. Adesso tutti lo sanno

Dopo anni di silenzio salta fuori una sconvolgente verità su Flavio Briatore: l’ex manager della Formula 1 ha un altro figlio oltre Nathan e sarebbe una femminuccia, ormai adulta. Ecco cosa ha tenuto nascosto per anni.

Flavio Briatore, la confessione sulla figlia segreta

Sappiamo tutti che Briatore ha un figlio, Nathan, avuto con Elisabetta Gregoraci. Nessuno fino ad ora, però, sapeva che il manager ha evitato da anni di parlare di sua figlia, avuta con una supermodella, tenuta nell’ombra per anni. La bambina è nata dall’amore con Heidi Klum, ma per anni l’imprenditore si è tenuto lontano da lei, senza volerla riconoscere né frequentare.

Una scelta drastica che ha incontrato le polemiche del pubblico, in disaccordo con l’atteggiamento che Flavio Briatore ha tenuto per anni nei confronti di sua figlia. Negli tempi, però, qualcosa sembra essere cambiato grazie all’arrivo dell’ultima estate: il manager ha deciso di riallacciare i rapporti con la figlia “segreta”, all’anagrafe Helene Boshoven Klum, nata nel 2004.

Dopo essere stato un padre assente e averla rifiutata per moltissimi anni, il manager piemontese ha deciso di ristabilire i rapporti con lei, Helene, figlia avuta con Heidi Klum. Quello tra i due era un rapporto quasi assente, per volere di Briatore che per tutto questo tempo ha rifiutato di incontrare la figlia.

Non si sa quale sia il motivo, ma dopo moltissimo tempo Flavio Briatore ha cambiato idea: lui vuole riallacciare – o forse sarebbe meglio dire “costruire” – i rapporti con Helene e adempiere al suo ruolo di padre.

“A Nathan l’abbiamo detto che era già grande”

In un’intervista rilasciata a La Repubblica, il grande amore della Gregoraci ha raccontato di aver avuto modo di passare del tempo insieme a entrambi i suoi figli durante le vacanze estive.

Inoltre, ha speso dolci parole per la figlia avuta con la supermodella, di cui per anni non ha fatto parola.

“Sono orgoglioso di mia figlia Leni. Con Nathan cerco di sfruttare ogni momento. Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c’erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito i loro figli”, ha raccontato, tracciando l’immagine di una famiglia allargata che riallaccia i rapporti sullo sfondo della bellissima costiera amalfitana.

“Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto.

Ma non me ne aveva mai parlato, probabilmente per pudore. Aspettava che lo facessi io, ma loro si seguivano su Instagram. Avevano fatto tutto prima e meglio di noi adulti”