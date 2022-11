Soleil Sorge, la vendetta tremenda: “Una cattiveria senza precedenti”, scatta foto con l’amante e la manda alla donna

Soleil Sorge ha raccontato di una terribile vendetta in cui è rimasta coinvolta, spiegando che lei per amore farebbe di tutto ma che su alcune cose proprio non riesce a passare sopra. Ecco che cos’ha rivelato

Soleil Sorge, ex gieffina del Grande Fratello VIP, ha svelato alcuni dettagli molto scottanti sulla sua vita, in particolare parlando di una vendetta di cui si è resa protagonista diversi anni fa. Ha parlato di una cattiveria incredibile, la peggiore mai fatta a una donna, lasciando tutti senza parole.

La modella sta facendo parlare di sé per un episodio scandaloso in cui si è ritrovata coinvolta. Silvia Toffanin è rimasta gelata dalla sua confessione e il web ha subito espresso la sua opinione, scagliandosi contro l’influencer e la scelta che ha preso tanti anni fa. Ora la vedono tutti sotto una luce diversa.

Soleil Sorge e l’incredibile vendetta

Sorge ha lasciato il web di stucco dopo alcune rivelazione che ha fatto durante un’intervista a Verissimo. Non si è proprio risparmiata nel raccontare un episodio che l’ha vista protagonista diversi anni fa: una vendetta in risposta a una donna che l’aveva insultata pesantemente.

Durante l’intervista si stava parlando del concetto di vendetta e la donna si è lasciata sfuggire un aneddoto molto particolare. “L’ex fidanzata di un ragazzo che ho frequentato quando sono tornati insieme ha detto: ‘Le pu***e non vincono mai’, riferito a me” ha raccontato.

“Allora sono uscita di nuovo con questo ragazzo, siamo finiti a letto e ho scattato una foto di noi due all’alba e l’ho spedita a lei con scritto: ‘Le pu***e non vincono mai. Olio su tela’. Ammetto i miei errori, quando mi abbasso a essere vendicativa ne sono consapevole”.

Soleil non è riuscita a farla passare liscia all’altra donna e ha architettato una vendetta davvero cattiva. La donna ha riconosciuto il suo errore e ha ammesso di essere fin troppo vendicativa a volte. Ma come vanno le questioni d’amore per lei adesso? Sorge si è detta che nel suo cuore ora c’è solo Carlo Domingo, nonostante la breve storia avuta con Alex Belli.

“Oggi c’è sempre la stessa persona, si chiama Carlo. Sono felicissima e innamorata. Sono stanca di definire l’amore, credo che l’amore sia amore. In amore con lui mi diverto come una pazza” ha rivelato ai microfoni della trasmissione.

L’influencer poi ha anche parlato della madre, malata di tumore. “Uno dei momenti più difficili è stato quando hanno diagnosticato a mia madre un tumore al seno. Pensavamo di averlo sconfitto ma adesso si ritrova ad affrontare questa battaglia. Oggi sono più grande e posso starle vicina”.