Gioia infinita per Stefano De Martino: nel 2023 il lieto evento | Lui è al settimo cielo

Per Stefano De Martino sono in arrivo delle scottanti novità. Dopo un anno ricco di soddisfazioni personali e lavorative pare che il 2023 possa essere per il ballerino un periodo ancora più fiorente. Vediamo il perché.

Stefano De Martino è uno dei più richiesti presentatori dello spettacolo italiano. Dopo gli inizi come ballerino, De Martino si è dedicato alla conduzione diventando molto amato e apprezzato da tutto il pubblico. La sua vita è sempre stata al centro del gossip nostrano soprattutto per la sua turbolenta relazione con Belen Rodriguez con il quale si è riconciliato per la seconda volta quest’ultimo anno.

Con la showgirl, infatti, grazie ad un vero e proprio colpo di fulmine avvenuto nel programma Amici di Maria De Filippi, Stefano ha avuto un figlio Santiago ed è convolato a nozze nel 2013. La loro relazione però ha subito diversi alti e bassi e per un bel po’ di volte hanno fatto tira e molla. In una di queste pause Belen ha avuto una storia con Antonino Spinalbese dal quale è nata la piccola Luna Marie.

Tra Belen e Antonino il rapporto è terminato poco dopo la nascita della loro bambina e la Rodriguez è tornata tra le braccia di suo marito, un amore il loro in grado di superare le intemperie. Belen e Stefano, adesso, sembrano viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e formano una bellissima famiglia allargata.

Nonostante il desiderio di avere altri figli Stefano stesso ha espresso un po’ di dubbi a riguardo soprattutto perché vorrebbe non confondere troppo suo figlio Santiago e vorrebbe essere sicuro della stabilità della relazione.

Una scelta che segna una forte maturità da parte dell’ex ballerino che anche dal punto lavorativo sembra affermarsi sempre di più. Proprio in merito alla sua carriera arriva una notizia bellissima che ha riempito di gioia il cuore di Stefano De Martino.

L’annuncio per Stefano De Martino

Le trasmissioni di Stefano De Martino stanno diventando tra quelle più apprezzate e seguite così come il suo modo di condurre molto ironico e spontaneo. Accantonata la carriera di ballerino Stefano De Martino si sta dedicando interamente alle varie attività che lo spettacolo comporta con grande gioia dei suoi ammiratori.

Una notizia molto positiva è appena arrivata che riguarda la sua carriera. Il programma Stasera Tutto è Ppossibile, un tempo condotto da Amadeus, dovrebbe tornare per l’anno prossimo, il 2023, per una nuova edizione con Stefano De Martino.

Un annuncio grandioso per gli spettatori che amano questa trasmissione irriverente e simpatica condotta magistralmente da De Martino. A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato Tvblog e quindi non ci resta che attendere l’anno prossimo per una nuova bellissima stagione televisiva.