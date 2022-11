Harry al verde! Il conto del Principe è prosciugato per colpa di Meghan

Il conto in rosso del Duca del Sussex indica che non hanno più un dollaro in tasca, e questo perché Meghan si ostina a spendere 100mila dollari (o forse più) ogni mese.

La situazione finanziaria di Harry non sarebbe tra le migliori avute in tutta la sua vita, a causa delle spese folli dei Duchi del Sussex ma, soprattutto, dei costosi gusti di lei, che arriverebbe a spendere delle cifre esorbitanti ogni mese. Per queste ragioni, la coppia spera che il libro, ricco di memorie, ricordi di Harry e rivelazioni scioccanti ed intime, intitolato “Spare”, possa diventare un best seller.

In questo modo, avrebbero la possibilità di continuare a vivere secondo il loro tenore di vita super ricercato, lussuoso e pretenzioso. Anche perché pare che Re Carlo III non incrementi più il portafoglio dei Duchi del Sussex.

Dan Wootton, esperto per quanto riguarda gli affari reali, aveva consigliato ad Harry di annullare il contratto da 97 milioni di dollari fatto con Netflix per la maniera in cui la Royal Family è stata descritta e mostrata nella quinta stagione della serie televisiva “The Crown”, targata, appunto, Netflix. Ma, a quanto pare, Harry non darà retta al Sig. Wootton, dal momento che necessita di ogni singolo penny che può accumulare.

La rivista “New Idea” ha dato notizia di alcune dichiarazioni fatte da diversi amici vicini a Harry e Meghan che affermano i problemi monetari dei Duchi del Sussex. Alcuni di questi rumors affermano che la coppia vive facendo spese pazze: ad esempio, l’acquisto della loro villa a Montecito per “l’irrisoria” cifra di 10 milioni di dollari.

Poco tempo fa, i due coniugi pensavano di trasferirsi in un altro quartiere di Los Angeles, ancora più costoso ed elegante, ma a quanto pare il piano non avrà il successo sperato. Qualcuno che conosce bene Harry e Meghan ha detto:

“La loro villa è costata quasi 10 milioni e hanno fatto molti miglioramenti! Per non parlare dei lavori di ristrutturazione che avevano iniziato a Londra, nella loro casa di Kensington, e che hanno dovuto ripagare”.

Oltre alle spese per la dimora, pare che la maggior parte del budget venga prosciugato dai gioielli e dagli abiti che la Sig.ra Markle indossa per ogni evento pubblico al quale prende parte. La dama pretende che ogni volta siano oggetti e vestiti diversi, e quindi c’è uno scialacquare di contante non indifferente.

Tuttavia, sembra che a peggiorare le cose sia il fatto che Spotify e Netflix non abbiano pagato tutti i compensi promessi alla coppia, ma che, invece, abbiano ricevuto soltanto delle piccole somme.

Oltre il danno, la beffa: Harry è stato costretto a chiedere dei prestiti a dei loro amici. Cosa successa due anni fa per lasciare l’Inghilterra e cominciare una nuova vita negli USA. Ma ogni debito va saldato e dopo due anni è giunto quel momento.

L’insistenza di Meghan Markle a voler vivere una vita extra lussuosa ed agiata ha costretto Harry, Duca del Sussex, nonché Principe d’Inghilterra, ad elemosinare soldi ai suoi vicini. Una situazione a dir poco sconcertante.