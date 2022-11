Aggressione violentissima nei confronti di una nota attrice, sventata per un soffio

Una nota ed amatissima conduttrice televisiva stava per essere l’ennesima vittima di aggressione. Per fortuna, è riuscita ad evitarla.

La conduttrice televisiva ha dichiarato di essere sfuggita a ben due aggressioni nel corso della sua vita. Un tema molto attuale ma che però ha radici ancor più profonde. La donna in questione è alta, molto bella, seducente, prominente, brava nel suo lavoro e sempre solare. Al giorno d’oggi affianca il famoso presentatore tv Salvo Sottile nella conduzione della trasmissione che va in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì su Rai2, chiamata “I Fatti Vostri”.

La co-conduttrice in questione è Anna Falchi. Circa un mese fa, Anna ha rilasciato un’intervista dove esprimeva la sua opinione riguardo un tema molto attuale e discusso, ovvero la violenza sulle donne.

Molte di loro, infatti, subiscono molestie sessuali, abusi e il cosiddetto “cat walking”, che consiste nel fischiare o commentare (con parole pulite oppure in modo volgare) una ragazza o una giovane donna quando passeggia per strada.

Anna Falchi ha confessato di avere nella sua borsetta lo spray antiaggressione proprio perché lei stessa, anni addietro, è stata vittima di questo genere di incidenti. Da quel momento, rimasta spaventata e non fidandosi più quasi di nessuno, lei cammina sempre con il suo spray per la difesa personale.

La Falchi, sapendo com’è la situazione attuale, ha affermato che purtroppo oggi le donne subiscono violenze fisiche e verbali e, dal momento che lei lo ha sperimentato sulla sua pelle, quando è fuori casa è sempre “armata”.

Sebbene gli episodi passati abbiano lasciato dei traumi nella persona di Anna Falchi, oggi è una presentatrice e attrice famosissima e amatissima dal pubblico italiano. Ogni mattina conduce insieme al suo collega Salvo Sottile il programma su Rai2, del quale lei è molto fiera.

Inoltre, parlando del partner di lavoro, Anna ha detto che Sottile è un giornalista e conduttore molto affabile e preparato. Con lui ha instaurato un rapporto gradevole e di complicità, che la aiuta molto durante il programma. Hanno creato un’amicizia semplice e divertente che i telespettatori da casa riescono addirittura a percepire.

Tuttavia, anche se Anna Falchi è impegnatissima con il suo lavoro in Rai, è riuscita, finalmente, a portare a termine i suoi vecchi studi iniziati, ma mai finiti, molti anni fa. Infatti, piena di gioia ha detto di essersi laureata in Letteratura con indirizzo artistico. In passato, la Falchi aveva interrotto tali studi a causa dei numerosissimi impegni lavorativi di cinema e televisione, ma ha sempre desiderato la laurea e finalmente è riuscita ad ottenerla, considerando il fatto come il suo più grande successo ottenuto finora.