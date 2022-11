Il cuore di Romina arde d’amore per un nuovo uomo: spunta il nome

Non è mai troppo tardi per innamorarsi ancora. E questo Romina lo sa bene: c’è un nuovo amore nella sua vita. Scopriamo di chi stiamo parlando.

Dallo scorso aprile, grazie alle foto che la ritraggono con la nuova fiamma più ardente che mai, sappiamo che Romina ha trovato un nuovo amore. Dopo anni di ricerche dell’anima gemella, alla fine l’ha trovata: la figlia di Romina Power e AlBano sta frequentando un uomo più grande di lei e famoso come lei.

Sembra una questione seria. L’uomo della vita di Romina si chiama Stefano Rastrelli ed è il regista del programma televisivo “Oggi è un altro giorno”, che va in onda su Rai1 dalle 14 alle 16, condotto da Serena Bortone. Stefano ha 52 anni, mentre Romina ne ha 35.

La coppia è stata avvistata per la prima volta insieme e pieni d’affetto durante l’ultimo compleanno di Romina, avvenuto lo scorso giugno e festeggiato in un ristorante a Trastevere per poi continuare la festa in un altro locale lì vicino.

Per il suo 35esimo compleanno, Romina ha organizzato una celebrazione spettacolare ed enorme, con tutte le persone a lei più care, tra cui i suoi genitori e le sorelle Jasmine e Cristel. Non ha ricevuto nessun invito Loredana.

Dagli scatti fatti durante questo super party e postati sui social media della stessa Romina, si nota quanto la giovane festeggiata sia felice e spensierata come mai prima d’ora. Questo nuovo amore le sta facendo più che bene.

Infatti, Romina stessa, grazie al web, ha mostrato ai suoi fan la sua festa ed ora anche Stefano, libero nel mostrare quanto lui ami lei e viceversa, ha caricato una foto su Instagram che raffigura teneramente i due innamorati, infatuati l’uno dell’altra.

Ma non è tutto rose e fiori. Infatti, in una recente intervista, Romina Carrisi ha dichiarato di aver subito un torto da poco tempo. Stiamo parlando del fatto che la giovane donna è stata esclusa dal programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”, in onda su Rai1 il sabato sera.

La Carrisi ha affermato che sarebbe stata molto contenta di farne parte ma non gliel’hanno permesso. Perché? Per il semplice fatto che Romina ha partecipato ad un’edizione del reality show “L’isola dei famosi”, programma di Canale5. Leggiamo le parole esatte che Romina Carrisi ha usato per descrivere questo episodio:

“Ci sono rimasta male? Certamente. Ma ho imparato ad accettare i no con estrema eleganza. La motivazione ufficiale della decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality show nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 18 anni possa ancora bruciare a 35”.

A quanto pare in televisione nulla viene perdonato. Nemmeno cose fatte decadi fa e in modo del tutto innocente.