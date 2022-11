Re Carlo viola le promesse della Regina Elisabetta: ha perso i titoli | la monarchia traballa

Re Carlo tradisce il volere della dipartita Regina Elisabetta senza tenere conto delle promesse fatte. I sudditi sono in subbuglio, ecco cosa sta succedendo nella monarchia inglese.

Sono mesi difficili quelli che hanno accolto Carlo come Re d’Inghilterra: prima il libro delle rivelazioni di Harry, la cui uscita minaccia l’integrità del regno, poi l’incoronazione, poi i numerosi scandali e segreti a corte. Insomma, non è un periodo facile per il marito di Camilla Parker, che sta vivendo un momento di profondo stress.

Ora si aggiungono promesse non mantenute, che mandano in confusione i sudditi, in disaccordo e in parte arrabbiati per via delle decisioni prese da Carlo.

Si parla di un tradimento verso quanto stabilito dalla Regina Elisabetta e dal Principe Filippo. Ecco cosa sta succedendo.

La promessa non mantenuta

Re Carlo sta rovinando il piano deciso e ragionato tempo addietro dalla Regina Elisabetta e dal Principe Filippo.

Il suo volere è quello di snellire la monarchia e secondo una fonte vicina al palazzo reale inglese, sembra che il principe Edoardo non verrà nominato Duca. Una notizia davvero allarmante, visto che va contro i piani che aveva stilato la Regina Elisabetta e lasciato in eredità al figlio, convinta che lui li avrebbe rispettati e onorati

Questa indiscrezione fa pensare che probabilmente non sarà così: la volontà di Carlo è un’altra e l’attuale Re vede un altro destino a corte per il principe Edoardo.

Al contrario, però, la Regina e Filippo avevano fatto una promessa al figlio Edoardo: un giorno avrebbe ereditato il titolo di Duca di Edimburgo. Carlo, a quanto pare, ha altri piani, ma i sudditi non sono d’accordo: vorrebbero che lui rispettasse il volere della loro amata regina.

“Non avrebbe senso rendere il Conte il Duca di Edimburgo”, ha riferito una fonte del Palazzo al Daily Mail, nonostante il piano fosse stato reso pubblico tramite una dichiarazione già nel 1999, quando Edoardo si è sposato con Sophie.

Ma non finisce qui: secondo quanto riporta il Mirror, nelle prossime settimane ci saranno ulteriori tagli. Una fonte vicina alla famiglia reale ha riferito che molti a Palazzo sono “estremamente preoccupati per il loro futuro“.

“Molti temono di essere licenziati prima del nuovo anno a causa del terribile clima a Palazzo”. Dopo aver licenziato 100 dipendenti che lavoravano da tempo a Clarence House – la sua ex residenza ufficiale – ora è arrivato il turno di Windsor. Il Re è arrivato a “terrorizzare” il personale, ha rivelato l’insider.

Il Castello di Windsor avvolto dal silenzio

Concludiamo con una strana notizia: sembra che, dopo la morte della Regina Elisabetta, il Castello di Windsor sia rimasto disabitato. “È estremamente silenzioso”, riferiscono fonti vicine alla famiglia reale. Nemmeno Kate Middleton e William vogliono farci ritorno. Non è ben chiaro cosa stia succedendo, ma di certo Re Carlo III sta cambiando le carte in tavola.