Incontro tra Silvia Toffanin e Tiziano Ferro, un finale “doloroso”: la brutta caduta della conduttrice

Pochi giorni fa è andata in onda una bellissima puntata speciale di Verissimo dedicata a Tiziano Ferro. Il cantante si è confidato con la conduttrice Silvia Toffanin in un lunga intervista. I due inoltre sono stati protagonisti di un episodio interessante insieme a Gerry Scotti.

Silvia Toffanin con il suo programma Verissimo ha la possibilità di intervistare numerosi personaggi dello spettacolo permettendo loro di raccontarsi a tutto tondo tramite interviste personali ed intense. Questa volta è toccato a Tiziano Ferro, celebre cantante ormai in pianta stabile in America tornato in Italia per promuovere il suo nuovo album “Il mondo è nostro”.

La Toffanin ha dedicato un’intera puntata speciale al cantante all’interno del quale l’uomo ha avuto modo di parlare del suo difficile passato, tra depressione e Alcol. Grazie a suo marito e ai suoi figli, adesso, Tiziano Ferro si sente davvero felice e libero di vivere la vita che ha sempre sognato.

Dopo i vari momenti tristi dati da un racconto molto malinconico, Tiziano Ferro e Silvia Toffannin hanno fatto incursione nel programma di Gerry Scotti ” Caduta libera” ed il risultato è stato davvero sorprendente. Ma vediamo cosa è successo nei dettagli.

La caduta libera della Toffanin

Lo speciale sketch dedicato alla sfida tra la Toffanin e Ferro è stato intitolato:“L’ultima sfida tra Silvia e Tiziano”. Il cantante ha dichiarato al conduttore e al pubblico scherzosamente: “Faccio l’ingegnere ma ho la passione per la musica. Non so cantare: faccio solo karaoke, così…” ironizzando sulla sua professione. Nel presentarsi i due protagonisti hanno rivelato qualche dettaglio curioso sul loro passato.

Tiziano Ferro ha raccontato di aver ricevuto a 5 anni una tastiera da Babbo Natale. Lorenzo e Sofia, i figli di Silvia Toffanin, invece, come confidato dalla conduttrice hanno battezzato due pinguini a Genova con i nomi Ohana e Portofino. Il padre della conduttrice Domenico tifa Inter mentre Tiziano Ferro ha ottenuto alla maturità un 55 su 60.

Le confidenza sul privato sono continuate: la Toffanin ha ammesso che sua figlia vorrebbe come ospite a Verissimo Jennifer Lopez e Tiziano Ferro ha dichiarato che la “Paola” di “Rosso Relativo” era in realtà sua cugina.

I due protagonisti della puntata di Caduta Libera hanno dovuto rispondere a ben nove domande sullo spettacolo prima che la Toffanin si trovasse in difficoltà con una nello specifico ossia: Qual era il soprannome della persona seduta alla quindicesima fila nella puntata del 15/11/2019 di Verssimo?”.

A questo punto Silvia è rimasta completamente spaesata e per trenta secondi non ha risposto alla domanda. Così ecco che è giunta la fine nefasta per la conduttrice costretta a subire la penitenza del gioco La caduta libera. La Toffanin è precipitata nella buca ad un passo dalla vittoria, finendo malissimo la puntata. Un momento sicuramente esilarante che ha messo in luce, ancora un volta, la simpatia della conduttrice.