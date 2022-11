Licenziata in tronco da Antonio Ricci | Giulia Pelegatti rompe il silenzio: “Mi ha telefonato e…”

Giulia Pelegatti è stata una velina del celebre programma di Canale 5 Striscia la notizia durante l’edizione 2021-2022. Insieme a Talisa Ravagnani è stata, però, rimpiazzate molto presto. Le cause vengono ora rivelate.

Striscia la notizia è un programma diventato un cult della televisione italiana. Lo show ideato da Antonio Ricci non ha davvero bisogno di introduzioni poiché tutti sanno che da molti anni cerca di far luce su casi nebulosi dell’attualità italiana con una buona dosa di ironia.

Il merito di Striscia è anche quello di aver introdotto dei personaggi inediti e innovativi. uno di questi è sicuramente il Gabibbo. Insieme a lui Striscia la notizia ha reso le Veline delle vere e proprie star dello spettacolo. Le bellissime ballerine del programma sono tendenzialmente diverse tra loro nell’aspetto, una bionda l’altra bruna, ma hanno la stessa capacità di ammaliare il pubblico con i loro stacchetti.

Nel tempo ci sono state delle veline davvero storiche come Laura Freddi, Maddalena Incorvaglia, Elisabetta Canalis o Melissa Satta per dirne alcune. Striscia la notizia è stata per loro e tante altre una vetrina importante nel mondo dello spettacolo ed è per questo che non stupisce affatto la profonda delusione di Giulia Pelegatti quando ha saputo che non avrebbe più ricoperto quel ruolo.

La Pelegatti è stata una velina durante l’edizione 2021- 2022 insieme a Talisa Ravagnani. La loro collaborazione è però durata davvero poco a causa di alcune questioni esterne che hanno davvero rattristito Giulia. Ecco i dettagli.

Giulia Pelegatti e l’addio a Striscia la notizia

Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani sono state veline del programma di Antonio Ricci per appena un anno ma forse anche meno. Le motivazioni sono da ricondurre ad una decisione di Antonio Ricci in persona che ha preferito continuare verso altre strade.

Giulia Pelegatti, ex allieva di Amici di Maria de Filippi, si è confidata con il settimanale DiPiù sulla questione dichiarando di aver ricevuto una telefonata da parte di Ricci stesso in cui le comunicava il licenziamento.

La Pelegatti ha dichiarato in merito al ruolo di Antonio Ricci nella querelle questo: “Mi ha ringraziata tanto e poi mi ha detto: ‘Purtroppo le linee guida del programma hanno portato a un cambiamento, ma siamo stati comunque contentissimi di averti avuto con noi”.

Il percorso delle due veline è stato travagliato fin dall’inizio: difatti, Talisa, a casa di una broncopolmonite, ha dovuto interrompere per un po’ il suo lavoro a Striscia e con lei anche Giulia poiché come da lei stessa affermato, le due erano viste in quanto “coppia artistica”. Al loro posto Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia, veline dell’anno precedente che con i loro stacchetti avevano riscosso un incredibile successo.

Giulia ha apprezzato comunque il tatto e l’accortezza di Antonio Ricci nel comunicarle la sua decisione ma la ballerina non ha potuto nascondere il suo profondo dispiacere nell’apprendere che non avrebbe più fatto parte parte di un progetto così importante come è Striscia la notizia.