La figlia di Pippo Baudo è irriconoscibile, ecco come si è conciata. A volte l’apparenza inganna

La figlia del conduttore padre di tutti i presentatori tv ha un aspetto ingannevole ma, come il padre, sa il fatto suo in campo televisivo; dove infatti lavora.

Pippo Baudo è considerato il padre della televisione italiana dal quale tutti gli altri conduttori tv hanno preso spunto per le loro carriere. Ma Pippo Baudo è ben conosciuto dal pubblico non solo per i suoi programmi di successo, ma anche per le diverse relazioni e matrimoni avuti, dai quali sono nati anche i suoi figli.

L’ultimo matrimonio è stato con la cantante lirica Katia Ricciarelli, che il presentatore ha sposato nel 1986; ma la coppia si è separata nel 2004 ed ha divorziato nel 2007.

Nel 1962 nasce il suo primogenito Alessandro, avuto dalla relazione con Mirella Adinolfi ma riconosciuto dal conduttore tv solo nel 1996, dopo una lunga vicenda burocratica. Ma oltre al figlio maschio, Baudo ha anche una figlia, bionda e piena di tatuaggi, della quale, però, si sa poco.

Nel 1970 nasce la sua secondogenita Tiziana, avuta dal matrimonio con Angela Lippi che, però, è durato solo cinque anni. La persona in questione è proprio lei: Tiziana Baudo. Una donna bellissima, biondissima e tatuatissima. Non si hanno molte informazioni su di lei perché non ha profili social e le piace la sua privacy. Tuttavia, qualche piccolo dettaglio lo conosciamo.

Tiziana ha sempre deciso di non essere al centro dei vari gossip riguardanti la televisione e, soprattutto, non ha mai voluto essere considerata come “la figlia di…”, sebbene ami profondamente i suoi genitori. Infatti, ha sempre cercato di crearsi la sua vita lavorativa da sola:

per molti anni si è occupata della gestione degli eventi pubblici e delle pubbliche relazioni per la radio RTL 102.5 e adesso ha preso in carico il “booking” di ospiti per molti programmi televisivi. Quello di gestire le ospitate in tv è un lavoro molto importante, anche se eseguito da dietro le quinte; per questo motivo di lei si sa poco, perché sceglie sempre di lavorare “nell’ombra”.

In una delle pochissime interviste che ha concesso nella sua vita, ha dichiarato che la famiglia è la cosa più importante per lei. A cominciare dai suoi genitori, fino ad arrivare alla famiglia che si è creata.

Nel 2009, infatti, Tiziana si sposa con Mirko Mengozzi, speaker radiofonico e voce ufficiale dell’Inter. Come luogo, scelgono la chiesa dove anni addietro i suoi adorati genitori sono convolati a nozze. Dal frutto dell’amore tra Tiziana e Mirko sono nati, nel 2010, i loro due amatissimi gemelli: Nicholas e Nicole.