Ballando con le Stelle panico in studio: salta fuori il nome del vincitore | Tutti imbarazzati

A Ballando con le stelle ci sono stati dei momenti di vero imbarazzo. Qualcuno fa il nome del vincitore e lo studio rimane completamente sorpreso. Il nome vi spiazzerà. Vediamo cosa è successo.

Ballando con le stelle continua dopo così tanti anni sulla cresta dell’onda a stupire il suo pubblico con colpi di scena inaspettati. Intanto, il programma riscuote ancora un grande successo nonostante sia giunto alla diciassettesima edizioni. Questo sicuramente è per merito della grande professionalità di Milly Carlucci, della bravura dei giudici e della scelta dei concorrenti dediti ad accettare questa particolare esperienza.

Ogni sabato, infatti, i Vip accompagnati dai mastri balli si sfidano a suon di Walzer, Salsa, Bachata o Jive fino ad arrivare ad una sola coppia vincitrice. Proprio nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, andata in onda il 19 novembre, è successo qualcosa che ha messo in imbarazzo lo studio, quando qualcuno ha citato un probabile vincitore dell’edizione.

Intanto, Ballando con le stelle sta affrontando attualmente ancora gli strascichi polemici dello scandalo di Enrico Montesano, l’attore colevole di aver indossato una maglia riconducibile ad una matrice fascista. Senza mezzi termini la Rai ha optato per farlo fuori mettendo ben in chiaro che tale comportamento non può essere accettato in televisione.

A proposito di questo controverso caso i giudici hanno espresso pareri diversi. Carolyn Smith ha dichiarato: “Posso dire una cosa anch’io? Non sono nessuno per dire se è giusto o sbagliato. Nel mondo della danza, ad esempio, c’è sempre un avviso. Se c’è un atteggiamento sbagliato c’è prima un avviso e solo dopo la squalifica”.

Ivan Zazzaroni avrebbe optato per una sospensione facendo una sorta di parallelismo con il calcio ossia:quando si sbaglia si viene ammoniti e solo in seguiti cacciati. Adesso, però, la polemica riguarda qualcos’altro, una personale rivelazione di Selvaggia Lucarelli.

La Lucarelli svela il vincitore di Ballando con le stelle

In seguito all’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli giudice del programma, la giornalista non avrebbe nascosto il suo profondo dispiacere. La Lucarelli si è poi rivolta ad un altro concorrente dello show, Gabriel Garko appellandolo come il papabile vincitore poiché il più bravo.

La donna ha affermato: “Gabriel Garko è imbattibile. Non lo ha depotenziato l’incidente, non lo ha depotenziato l’operazione, non lo depotenzia il tutore. L’unico speranza che abbiamo per buttarlo fuori è che si metta la maglietta sbagliata. Io ti controllo tutte le t-shirt con molta attenzione ma manco quello”.

Selvaggia Lucarelli ha così ammesso le sue impressioni circa colui che potrà arrivare al primo posto nel programma di Milly Carlucci. Stando a quanto dice ia giornalista si tratterebbe di Gabriel Garko, dotato di uno spiccato talento, forse più convincente del fidanzato della Lucarelli, Lorenzo, che ha dovuto abbandonare la gara. Selvaggia Lucarelli avrà ragione?