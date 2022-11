Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme! Le foto sono inequivocabili

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono di nuovo una coppia! Nuove immagini schiaccianti dimostrerebbero la loro riconciliazione. Le voci si susseguivano da un po’ e adesso pare arrivare la conferma!

Era da un po’ di tempo che si parlava di riconciliazione tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Si trattava, però, di voci mai veramente confermate dai diretti interessati che comunque trovavano responso positivo dalle immagini del compleanno della loro primogenita Sole dove si sono mostrati felici ed uniti.

Diva e Donna, in verità, ha pubblicato delle foto inequivocabili che dimostrano l’unione ritrovata tra Tomaso e Michelle. I due avevano annunciato la separazione ufficiale a gennaio 2020 lasciando tutti davvero di stucco. Michelle e Tomaso sembravano il ritratto della famiglia perfetta con le loro due bellissime bambine Sole e Celeste.

Eppure, un matrimonio che durava da quasi dieci anni si stava sgretolando con grande dispiacere dei loro tanti ammiratori. Si dice che Tomaso fosse molto geloso di Michelle, soprattutto dell’amicizia con il suo primo ex marito Eros Ramazzotti. I reali motivi dell’addio, in realtà, non sono conosciuti ai più anche se a distanza di quasi un anno sembrano essere superati.

Pochi giorni fa Michelle Hunziker aveva risposto ad una domanda di una sua follower su Instagram riguardo le difficoltà che si incontrano nella fine di un matrimonio. La Hunziker ha dato dei consigli preziosi dicendo: “Quando un amore finisce, applica la memoria selettiva, lascia andare il brutto e tieni solo il bello”.

Un pensiero davvero profondo in linea con la personalità empatica e dolce della conduttrice. Adesso, però, le cose sembrano cambiate e una fuga d’amore alle Dolomiti immortalata dai paparazzi di Diva e Donna ne è una prova inconfutabile.

Le foto di Diva e Donna

Il titolo del giornale “Diva e Donna” è emblematico: “Si amano e sono tornati insieme. Ecco la prova”. La famiglia al completo è stata fotografata dai paparazzi di Diva e Donna felice ed in armonia e Michelle e Tomaso sono stati colti in flagrante mentre si coccolavano.

Le tenere effusioni sono una prova del loro meraviglioso amore con grande gioia dei fan che non hanno mai smesso di tifare per la coppia. I due per adesso tacciono non lasciandosi influenzare dal gossip, spesso troppo spesso invadente con la famiglia Trussardi – Hunziker.

Tuttavia, entrambi avevano rilasciato delle dichiarazioni riguardo la rottura e sui mesi passati separati. Michelle Hunziker aveva confidato al settimanale tedesco Bunte questo: “Certamente mi è sfuggito qualcosa nel mio matrimonio, altrimenti non ci saremmo salvati”.

Dall’altra parte l’imprenditore bergamasco Tomaso aveva parlato ai giornalisti del Corriere della Sera in merito al flirt avuto da sua moglie questa estate. Ecco le sue parole. “Un uomo che si insinua in una relazione in crisi, con una donna sposata e madre di due bambine piccole, non posso considerarlo un uomo per bene”.

Frasi abbastanza forti e dure che ora come ora si dissolvono al vento proprio perché Michelle e Tomaso, dopo un anno divisi, paiono aver ritrovato l’armonia di un tempo.