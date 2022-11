Flavio Insinna guadagna cifre astronomiche. Ecco la sua vera eredità!

Il conduttore televisivo guadagna una cifra astronomica soltanto per condurre il noto game show “L’Eredità”. Scopriamo da quanti zeri è formata tale cifra.

La nuova stagione autunnale/invernale ha dato il via a tutti i soliti programmi che il pubblico italiano ormai segue ed ama da molti anni. Il preserale di Rai1 è occupato dal quiz televisivo “L’Eredità”, condotto da diversi anni dal ben noto presentatore Flavio Insinna.

Un programma in grado di dare emozioni forti, come quando, qualche puntata fa, una concorrente, Ilaria Antonica, ha vinto 140.000 euro indovinando la parola celata dell’ultimo gioco. Ma capiamo quanto guadagna Insinna per questo preserale.

Il programma tv, prendendo spunto da quello argentino chiamato “El Legado”, è sbarcato su Rai1 nel 2002, avendo al timone Amadeus, che lo lascia a Carlo Conti per poi passarlo a Fabrizio Frizzi, che lo ha condotto fino a quando non ha avuto un’emorragia celebrale che lo ha portato alla morte nel 2018. Un programma che è stato guidato da dei conduttori Rai con magistrali doti lavorative e che adesso è nelle mani di un altrettanto presentatore tv.

Durante la scorsa estate, dei rumors dicevano che la conduzione sarebbe passata ad una donna, Caterina Balivo che, invece, conduce un game show, “Lingo”, su La7. Ogni canale tv ha bisogno di un preserale, un programma che riempia la fascia oraria tra il pomeriggio e il telegiornale delle 20.

Per questa ragione, durante la stagione estiva, sono stati trasmessi due programmi: “L’Eredità” e “Azzardo”. Il primo ha surclassato il secondo e, dopo 20 anni, continua ad essere uno dei game show preserali più guardati.

La storia del programma è costellata da episodi rimarcabili per diversi motivi: dalle gaffe di vari concorrenti fino ai comportanti irrispettosi che portano ad essere allontanati dai conduttori (come successe durante un episodio condotto da Amadeus).

Tutti questi eventi “bizzarri” e “fuori luogo” possono essere facilmente rivisti grazie ad Internet. Nella trasmissione Rai sono figurate anche diverse ragazze, che poi hanno preso altre strade nel campo televisivo. Ad esempio, Giovanna Civitillo faceva “la scossa” nel programma e poi è diventata la moglie di Amadeus.

Oppure, tra le professoresse, abbiamo Samira Lui, che ha preso parte all’ultima edizione di Tale e Quale Show (altro famosissimo programma di Rai1).

Ma, alla fine dei conti, quanto guadagna Flavio Insinna per condurre questo conosciuto ed amato preserale targato Rai1? Secondo quanto riportato da Dagospia, i dirigenti Rai avrebbero offerto ad Insinna 1 milione di euro a stagione per presentare tale programma. Una cifra esorbitante per condurre solamente un game show nel preserale. Senza contare i “guadagni extra” per altri programmi e ospitate tv.