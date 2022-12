Fagnani e Mentana: svelati inediti dettagli assurdi del primo incontro

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice tv si è lasciata andare a delle dichiarazioni più intime circa la sua relazione con Enrico Mentana. Ecco cosa ha rivelato!

Francesca Fagnani è sicuramente il personaggio del momento. Reduce da un’ apprezzatissima stagione di Belve, il programma ideato e condotto da lei stessa, sarà l’anno prossimo una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo.

Proprio qualche giorno fa lo stesso direttore artistico Amadeus ha dichiarato ai microfoni di Viva Radio2 e al suo amico Fiorello che anche Francesca Fagnani si sarebbe unita al bellissimo cast della kermesse canora più celebre d’Italia.

Questo con grandissima soddisfazione della giornalista che negli ultimi anni è diventata un vero e proprio punto di riferimento per la Rai oltre che idolo social. Le sue schiette interviste a Belve generano moltissime interazioni e viralità sul Web e allo stesso tempo fanno appassionare sempre più spettatori all’innovativo programma di Rai2.

Belve è diventato davvero una certezza dove diverse star del piccolo e grande schermo si mettono a nudo grazie a domande molto dirette ed incisive. La Fagnani, però, sul privato è molto riservata e quasi mai parla della relazione con il celebre giornalista e direttore di La7 Enrico Mentana.

I due stanno insieme da parecchi anni ma hanno sempre deciso di non mostrarsi troppo insieme in pubblico proprio per non alimentare il gossip. Durante un’intervista la Fagnani si è lasciata andare e ha raccontato qualcosa in più sulla sua relazione con Mentana.

Le dichiarazioni di Francesca Fagnani

Al settimanale Oggi Francesca Fagnani ha concesso un’intervista sulla sua carriera e sul futuro in televisione. Ovviamente dopo poco è arrivata la solita domanda su Mentana alla quale la donna ha replicato: “Uh, ci siamo. A lui non fate domande su di me, perché mi dovete sempre ammorbare con domande su di lui?”

La giornalista però ha raccontato di quando si sono incontrati per la prima volta: “Nel 2010 a Cortina. Fa film di Vanzina, vero?”. Ma la relazione vera e propria è inziata un po’ di tempo più avanti: “Iniziammo a frequentarci due anni dopo” ha detto ad Oggi.

La Fagnani, restìa nel parlare di Mentana, ha confessato ciò che ancora ama di lui a dieci anni di storia con il direttore di La7: “La testa. Una velocità di pensiero impressionante”. Inoltre, la chiave del loro rapporto potrebbe essere proprio il fatto che lavorativamente parlando cercano di non impicciarsi l’uno dei programmi dell’altro: “Non parliamo di lavoro e usciamo a berci un bicchiere di vino”.

Insomma, per la Fagnani e Mentana sembra che i tempi siano più che positivi nonostante tanti anni di relazione. Tuttavia, la giornalista è certa che l’amore e l’innamoramento siano un po’ come il Giro d’Italia, un percorso a tappe ed ostacoli: “Quello è come la cronometro.” Ha dichiarato la conduttrice di Belve, una condizione estetica che purtroppo dura poco”.