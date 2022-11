È la fine di Belve. Il programma della Fagnani ha chiuso, “preferisco girarle alla larga”. Arrivano i commenti

Giunta al termine la programmazione di Belve, l’irriverente programma condotto da Francesca Fagnani. Platinette ha commentato la trasmissione e le sue parole fanno discutere.

Belve è un programma televisivo in onda su Rai 2 in seconda serata, ideato e condotto da Francesca Fagnani. Nelle ultime settimane è andata in onda l’ultima edizione della trasmissione che ha visto la partecipazione di tanti personaggi irriverenti e con personalità forti tra cui Vera Gemma, Noemi, Eva Grimaldi e Nina Moric e Michele Bravi per dirne alcuni.

A commentare tutta la stagione ci ha pensato Mauro Coruzzi alias Platinette nella sua rubrica scritta su DiPiùTv proponendo un articolo chiamato “A Belve i vip si mettono a nudo”. Nel pezzo Mauro Coruzzi ha deciso di fare un approfondimento abbastanza dettagliato su Belve mettendo in luce le capacità da conduttrice e giornalista di Francesca Fagnani.

Il programma, in effetti, è diventato con il tempo un vero e proprio cult del piccolo schermo soprattutto grazie alla creazione di un format sarcastico, incalzante e molto personale. A quanto pare, secondo quanto dice Coruzzi molti personaggi famosi desidererebbero essere intervistati dalla Fagnani nonostante Belve sia un show che sfrutta un dialogo senza mezzi termini.

Platinette ha scritto: “Nella trasmissione condotta dalla bravissima Francesca Fagnani, i personaggi famosi fanno a gara per raccontare i loro dolori e le loro debolezze“. Ha poi messo in evidenza come Belve sia molto apprezzato dai più giovani e in vari contesti.

Ecco le sue parole: “Di questo programma se ne parla, e tanto, per via delle dichiarazioni, degli stralci di intervista che ne vengono estrapolati, che arrivano sui social nel giro di minuti e, come si dice, fanno notizia”.

I Vip sarebbero quindi consapevoli che la loro eventuale presenza ad un programma come Belve possa davvero fare notizia e diventare virale.

Gli elogi a Francesca Fagnani

Mauro Carrozzi non trattiene le sue opinioni assolutamente positive nei confronti della presentatrice e giornalista Francesca Fagnani. Ha affermato: “Ha sempre l’aria di chi si infila nei disastri altrui senza venirne minimamente toccata”.

E ancora: “Dall’altra parte della ‘barricata ci sono i suoi invitati e ho la sensazione che ci sia letteralmente la fila per essere intervistati da Francesca”. Una sorta di masochismo intrinseco quello degli ospiti che provano piacere non solo a spogliarsi delle loro sovrastrutture ma a farlo con ironia.

A tal proposito ha detto: “Mi pare di avvertire come ci sia quasi il gusto, tra i personaggi famosi, di farsi ‘pelare vivi’ e mettersi sulla graticola della trasmissione”. In definitiva Mauro ha confessato la sua “passione perversa” per la Fagnani elogiandole il piglio creativo, sarcastico e analitico davvero originale all’interno della televisione nostrana.

Nonostante gli apprezzamenti da parte di Platinette nei confronti della conduttrice delle Belve, Platinette ha ammesso che proprio per le sue qualità preferisce starne alla larga.