Una malattia gravissima ha colpito Marco Bocci, “Ho visto la morte da vicino” / fan sconvolti

Il dramma di Marco Bocci che ha scioccato il suo pubblico: scopriamo che cosa gli è capitato di brutto.

Marco Bocci è uno degli attori italiani che è stato in grado di conquistare il pubblico non solo per la bravura nel recitare ma anche per il suo fascino disarmante, in classico stile “bello e dannato”.

Noto attore, Marco è riuscito ad ottenere il diploma presso il Conservatorio Teatrale d’Arte Drammatica chiamato La Scaletta e diretto da Giovanni Battista Diotajuti a Roma.

Da quel momento in poi, si è dedicato completamente ai suoi lavori di cinema e televisione, tra i quali citiamo I cavalieri che fecero l’impresa, la serie tv Incantesimo, e le miniserie televisive Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2 e il famosissimo Romanzo Criminale.

Ma a rendere Marco Bocci conosciuto da moltissime persone è la fiction Squadra Antimafia-Palermo oggi, lasciando le scene nel 2013. Come ultimo lavoro, abbiamo la serie Fino all’ultimo battito, girata completamente in Puglia, che ha riscosso un discreto successo.

Parlando della sua vita privata, sappiamo che ha sposato Laura Chiatti, con la quale ha due meravigliosi figli, Enea, nato nel 2015, e Pablo, nato nel 2016. Durante un’intervista Laura ha detto: “I nostri bambini ci hanno molto unito, anziché allontanarci: è vero, tu come partner passi in secondo piano, ma poi si crea un feeling particolare, anche divertente “. Sono una famiglia molto unita, anche quando, qualche anno fa, Marco ha dovuto affrontare una malattia grave.

Nel 2008, Bocci è stato trasportato con urgenza in ospedale per un herpes cerebrale. Fatto che ha lasciato tutti esterrefatti, lui in primis. Questa è una malattia molto rara e avviene quando il virus, che di solito compare sulle labbra, si trasferisce al cervello.

Marco ha dovuto subire un intervento chirurgico e mesi di convalescenza per riuscire a guarire da questo disturbo. Quando è stato ospite a Domenica In, Bocci ha raccontato la storia a Mara Venier dicendo:

“Avevo le difese immunitarie basse e l’herpes anziché spuntare sulle labbra, come di solito, è arrivato al cervello. Aveva preso la parte della memoria e della parola e rischiavo grosso. Per fortuna i medici mi hanno salvato in tempo “.

In un’altra intervista, questa volta per il magazine DiPiù Tv, Marco Bocci ha confessato che la sua vita è cambiata completamente, affermando che: “Quando sei in salute, o credi di esserlo non ti rendi di quante cose dai per scontate, pensi più a fare progetti per il futuro che a goderti il presente.

Ma dopo quello che mi è successo, dopo avere capito di non essere invincibile e avere visto la morte da vicino, ho capito come sia importante vivere giorno per giorno e godersi le piccole, grandi gioie della quotidianità “. Fortunatamente il peggio è passato, ma adesso l’attore sa come godersi la vita in modo diverso.