Vergognoso! Beccata con un altro fuori da Uomini e Donne. Maria la caccia dallo studio / VIDEO

La puntata del 23 novembre è stata fuori dal comune: si è scoperto che una corteggiatrice si vede con un altro ragazzo all’esterno degli studi.

La puntata di mercoledì scorso è stata piena di colpi di scena. Inizia con Ida Platano che, in maniera molto posata ed elegante, si è seduta al centro dello studio ed ha iniziato a raccontare gli sviluppi della sua relazione con Alessandro.

In passato, la coppia aveva provato a stare insieme in modo ufficiale, ma la cosa non era andata bene perché il 39enne si era rifiutato di trasferirsi a Brescia, città dove vive Ida. Ma durante la puntata, i due hanno stupito tutti con la loro uscita dallo studio fianco a fianco, decidendo di vivere il loro amore fuori dallo studio di Uomini e Donne.

Altro colpo di scena per il pubblico di UeD: Federica, la ragazza di Napoli che l’anno scorso voleva corteggiare a tutti i costi Matteo, ha lasciato il trono. Di contro, Matteo aveva scelto un’altra ragazza, con la quale, però, è già finita. Ma gli imprevisti non sono finiti qua.

A perdere la faccia è stata Noemi, la corteggiatrice di Federico. La ragazza è arrivata in studio e ha preso posto di fronte al ragazzo che ha deciso di corteggiare, Federico, appunto.

Dopo aver visto come i due si sono comportati nell’esterna, dove si può notare che il modo di fare di Noemi è cambiato totalmente nei confronti di Federico, la ragazza ha voluto puntualizzare che non è stata del tutto conquistata dal ragazzo.

Sentendo questa rivelazione, Gianni sottolinea il fatto che il rapporto tra i due non è mai stato rose e fiori ma, anzi, si è sempre basato sul lanciare accuse celate e scambiarsi qualche bacio.

La padrona di casa, allora, ha chiesto a Noemi se non avesse delle confessioni da fare al pubblico, ma la ragazza ha continuato a ribadire che non le è scattata la scintilla per Federico. Pertanto, Maria de Filippi è stata costretta a mostrare a tutti delle foto virali che ritraggono Noemi in compagnia di uno sconosciuto.

ORA a #UominieDonne una segnalazione su Noemi! pic.twitter.com/koYlh6zsXR — Uomini e Donne (@uominiedonne) November 23, 2022

Per enfatizzare la cosa, Maria ha mostrato anche una seconda foto, dove si può vedere Noemi che bacia quest’uomo misterioso. Alla fine, la ragazza, piena di vergogna, è stata costretta ad abbondare lo studio di Uomini e Donne, lasciando il pubblico a bocca aperta e deludendo profondamente Federico. Se Noemi avesse deciso di rivelare subito quello che era successo, non sarebbe finita in questa maniera.