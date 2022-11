Addio Gerry Scotti, non c’è stato nulla da fare. È davvero una Caduta libera

Il programma condotto da Gerry Scotti Caduta Libera viene chiuso in anticipo con grande dispiacere di tutti. Il conduttore non l’avrebbe presa bene. La frecciatina in diretta!

Da un po’ di tempo la programmazione televisiva sta subendo dei cambiamenti sia in Rai che in Mediaset. E’ una sorte che accumuna entrambe le reti e diversi programmi di successo come Il Grande Fratello, La Vita in diretta o Domenica In.

Il programma di Alfonso Signorini ad esempio ha dovuto far saltare la puntata del giovedì andando in onda soltanto il lunedì mentre Domenica In di Mara Venier salterà l’appuntamento del 27 novembre e nelle giornate del 4 e 18 dicembre verrà trasmesso soltanto in un formato più breve.

Anche per la conduttrice di Da noi a ruota libera Francesca Faldini molte cose sono cambiate, infatti è stata costretta a chiudere prima il suo programma conducendo la sua ultima puntata dell’anno 2022 il tredici novembre.

Sorte simile è capitata al celebre game show di Gerry Scotti, Caduta libera, la cui programmazione nel palinsesto ha subito una battuta d’arresto. Ma vediamo le vere motivazioni.

La fine di Caduta libera

La ragione per la quale la televisione italiana sta subendo tutte queste modifiche è da identificarsi con i Mondiali 2022 in questo momento in corso in Qatar. La Rai, quindi, nonostante l’assenza dell’Italia, deve mandare in onda tutte le partite della gara che sono comunque seguitissime dal pubblico.

Per questo anche Mediaset ha dovuto adeguarsi a questa situazione per permettere agli spettatori di poter vedere la competizione di calcio più importante al mondo. In seguito allo stop del programma, Canale 5 ha optato per trasmettere le repliche di Caduta Libera in modo tale da continuare ad intrattenere il pubblico con questo amatissimo game show.

In verità, secondo alcune indiscrezione Gerry Scotti non sarebbe stato contento di questi cambiamenti ed infatti avrebbe anche fatto una frecciatina velenosa durante una puntata per esprimere il suo disappunto.

Mentre presentava uno dei suoi giochi di Caduta Libera, è venuto fuori il nome di un vecchio programma “La Ruota Mundial” ossia lo spin-off del gioco La ruota della fortuna condotto da Mike Bongiorno nel 1994 in occasione dei mondiali americani.

Gerry Scotti con un velo di ironia avrebbe proposto durante la puntata ai vertici Mediaset di fare una sorta di versione inedita di Caduta Libera adattata ai Mondiali, Caduta Libera Mundial. Insomma, una proposta, quella del conduttore, sicuramente scherzosa ma che celerebbe una sorta di risentimento nei confronti di Mediaset per averlo costretto a finire prima Caduta Libera.

D’alto canto, quella di celebrare l’evento tramite i programmi già esistenti, sarebbe potuta essere una buona soluzione non adottata dalla rete di Piersilvio Berlusconi.