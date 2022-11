Luca Argentero: “È finita in coma”. Dopo anni proprio lei racconta la verità sulla rottura

Luca Argentero e Myriam Catania sono stati insieme per tanti anni ma poi qualcosa si è spezzato e le cose non hanno più funzionato come prima. Alla fine i due hanno deciso che non c’era altro da fare se non lasciarsi e la situazione è precipitata.

Luca Argentero e Myriam Catania sono stati una delle coppie più seguite dello show business. I due sono stati sposati dal 2009 al 2016, quando il loro matrimonio è terminato definitivamente. Ma cosa è successo dopo la rottura e perché la loro relazione è naufragata?

In molti se lo sono chiesti ma non tutti sanno la verità sulla rottura del matrimonio. Qualcuno ha avanzato l’ipotesi che fosse colpa del terribile incidente in cui rimase coinvolta Myriam Catania, ma questa voce è stata smentita: dietro il loro addio c’è un altro motivo, del tutto diverso, che ha lasciato a bocca aperta tutti i loro fan che ne sono a conoscenza.

Luca Argentero e Myriam Catania: i motivi dell’addio

Quando nel 2016 i due hanno annunciato la fine del loro matrimonio i loro fan sono rimasti senza parole. La coppia infatti non aveva un passato di litigi importanti e la notizia ha colto tutti molto impreparati. Spesso ci siamo chiesto come mai tra di loro fosse finita e finalmente abbiamo la risposta.

Oggi Luca Argentero è sposato con Cristina Marino, con la quale ha una figlia ed è in attesa del secondogenito. Myriam Catania, invece, è fidanzata con Quentin Kammermann, un pubblicitario francese, col quale ha avuto un figlio di nome Jacques.

I due facevano proprio una bella coppia, ma perché allora si sono lasciati? A rivelarlo è stata Simona Izzo, zia della Catania. “Lui ha recitato nella fiction Carabinieri accanto a mia nipote che, più esperta di lui, ha contribuito alla sua formazione artistica” ha spiegato. “Luca le ha dimostrato la sua dedizione quando lei è finita in coma per un incidente stradale, dove era rimasta gravemente ferita al viso. È stato un momento terribile in cui ci siamo stretti tutti attorno a Myriam che, al suo risveglio, ha chiesto a Luca: ‘Posso essere certa che non mi lascerai?’“.

Parole che riempiono il cuore e fanno commuovere. Purtroppo qualche anno dopo è stata proprio lei a chiedere il divorzio e interrompere la relazione. “Anni dopo è stata lei a volere il divorzio, nel rifiuto di una storia che aveva perso i suoi valori iniziali”. Ecco quindi spiegato il motivo che ha portato i due a separarsi: i sentimenti non erano più quelli di una volta. Oggi Myriam e Luca sono rimasti in ottimi rapporti.