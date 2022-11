Vi ricordate Antonino di Amici? Ecco che fine ha fatto dopo la vittoria del talent

Antonino Spadaccino è un cantante italiano, vincitore della quarta edizione di Amici e dell’ultima di Tale e Quale Show. Rinfreschiamoci la memoria di tutti i suoi più grandi successi lavorativi.

L’ultimo traguardo di Antonino, per il momento, è stato quello di vincere l’ultima edizione di Tale e Quale Show, in onda su Rai1 e condotta da Carlo Conti. Ma per arrivare ad oggi, che strade ha percorso il giovane cantante?

Nel 2004 diventa popolare grazie alla vincita della quarta edizione di Amici, programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale5. Della sua vita privata sappiamo soltanto che pochi anni dopo la fatica vittoria del talent della De Filippi, ha dichiarato di essere gay, mentre della sua vita lavorativa sappiamo qualcosa in più.

Dopo essersi classificato primo al talent show Amici, Antonino ha passato un brutto periodo della sua vita. Leggiamo che cosa ha rivelato durante un’intervista:

“Dopo aver vinto Amici, ho avuto una grande popolarità ma discograficamente ero un emergente dato che allora il passaggio alle case discografiche non era immediato. Anzi, con la pubblicazione del secondo album scadeva il mio contratto e da lì è iniziato periodo duro, molto. Amici Big, che è stata un’esperienza stupenda, mi ha fatto capire che in questi anni avevo conservato un mio pubblico e questo mi ha rincuorato e convinto a mettermi a scrivere”.

Nel 2018, Antonino partecipa a X Factor UK, trasmissione ideata da Simon Cowell, ed arriva a sfiorare l’ufficializzazione di concorrente, conquistando la fase degli Home Visit ma venendo eliminato subito dopo.

E quest’anno ha preso parte, e ha vinto, l’ultima edizione di Tale e Quale Show, facendo sperare ai suoi fan che questa conquista comporti uno sviluppo positivo alla sua carriera musicale.

La fama e la notorietà arrivano grazie alla vittoria della quarta edizione di Amici, anche se non è un’ascesa molto veloce. Dal 2004, Antonino Spadaccino ha pubblicato 4 dischi, anche per major come la Universal Music.

I titoli dei suoi album sono: Antonino, pubblicato nel 2006, Nero indelebile, rilasciato nel 2008, Libera quest’anima, uscito nel 2012 e l’ultimo, Nottetempo, del 2016. Invece, per quanto riguarda le canzoni di Antonino Spadaccino, tra quelle più famose possiamo ricordare: Resta ancora un po’, Nostalgia, Ritornerà, Ali nere, Costellazioni, Lontananza e Resta come sei.

Insomma, un giovane artista italiano che vuole spiccare il volo con le proprie forze. Non dovrà cercare il successo all’estero perché la sua ultima vincita gli ha porta qualcosa di buono, grazie alla sua voce potente con la quale sa “giocare” in mille modi. Come ha dimostrato a Tale e Quale Show con le sue imitazioni perfette dei cantanti assegnatogli. Semplicemente rubava loro le corde vocali.

Infatti, grazie al programma, Antonino si è “guadagnato” una promessa di Cristiano Malgioglio, che gli ha garantito, durante la diretta di Tale e Quale Show, la composizione di un brano da portare a Sanremo il prossimo inverno.

Così ha commentato Antonino: “Ho in cantiere il nuovo disco e in inverno tornerò ad esibirmi live. Sto per registrare un brano che ha scritto Malgioglio per me. Sanremo? Facendo i conti è la nona volta che ci provo, Amadeus avrà una rosa di brani del mio album, tra cui anche quello di Cristiano”.

Insomma, forse questa volta sarà quella buona per Antonino: riuscirà a farsi ammattere da Amadeus per la nuova edizione del Festival di Sanremo portando una canzone targata Malgioglio? A febbraio lo scopriremo!